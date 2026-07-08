The Wrong Girls, il trailer del film con Kristen Stewart

È uscito il trailer del film The Wrong Girls di Dylan Meyer e con co-protagonista e co-sceneggiatrice Kristen Stewart (che è anche la moglie della regista). La pellicola segue Frankie (Stewart) e Molly (Alia Shawkat), due migliori amiche che vivono alla giornata fumando erba di continuo, quando uno scambio di persona getta le loro vite nel caos. Il cast include anche Lakeith Stanfield, Tony Hale, Zack Fox, Seth Rogen, Kumail Nanjiani, Kate McKinnon, Geena Davis e Cate Blanchett. Uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 14 agosto 2026.

“Non credo esista un solo film con protagoniste due amiche fumatrici di marijuana”, ha dichiarato Dylan Meyer nelle note stampa del film. La regista ha citato pellicole come Beavis & Butt-Head alla conquista dell’America (1996), Romy & Michelle (1997), Il grande Lebowski (1998), Smiley Face (2007), Strafumati (2008) e Repo Men (2010). “Mi sono immedesimata molto in The Dude e mi sono resa conto che mancavano personaggi femminili di quel tipo. Ma non volevo fare un film per ragazze che imitasse i film per ragazzi. Volevo fare un film che fosse autentico per le persone che lo interpretavano e che non seguisse le formule comiche tradizionali, perché doveva essere veramente sé stesso”. Nel 2025, in un’intervista a IndieWire, Kristen Stewart aveva raccontato: “Dylan ha scritto la sceneggiatura di The Wrong Girls anni fa e ora la stiamo producendo. Iniziamo le riprese tra due settimane e sono al settimo cielo. Sono emozionatissima all’idea di girare a Los Angeles, e già solo questo mi sembra un sogno. Alia Shawkat è la mia altra “Wrong Girl” e stiamo mettendo insieme il progetto, letteralmente, proprio ora”.

Il film The Wrong Girls segna il debutto alla regia di Dylan Meyer e ha coinvolto anche il direttore della fotografia candidato agli Emmy Awards Todd Banhazl (Le ragazze di Wall Street – Business is Business e Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers), il cantautore e compositore Ty Segall e la costumista candidata agli Emmy Awards Heidi Bivens (Euphoria).

Il film The Wrong Girls segna inoltre la terza collaborazione tra l’attrice Kristen Stewart e la casa di produzione Neon dopo l’acclamata pellicola Spencer (2021) di Pablo Larraín e Crimes of the Future (2022) di David Cronenberg. Per l’interpretazione della Principessa Diana nel film Spencer ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior attrice. L’accordo è arrivato poco dopo l’uscita di un altro celebre film di Neon, Anora di Sean Baker e con Mikey Madison. Stewart ha poi esordito alla regia del film La cronologia dell’acqua (2025), l’adattamento cinematografico dell’omonima autobiografia di Lidia Yuknavitch, con protagonista, Imogen Poots.

Il film è prodotto da Maggie McLean, Kristen Stewart e Dylan Meyer per Nevermind Pictures, da Alex McAtee, James Weaver, Rogen e Evan Goldberg per Point Grey, e da Allison Carter e Jon Read per Savage Rose Productions nell'ambito della loro partnership di produzione e sviluppo con Neon. Per Neon, la supervisione è affidata a Jason Wald, EVP Acquisitions & Production, Claire Timmons, VP Talent Relations, e Kate Gondwe, Manager ADP. L'accordo è stato negoziato con WME Independent e UTA Independent Film Group.