Una clip esclusiva del film su Maria Reiche

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di Lady Nazca – La signora delle linee, il film diretto da Damien Dorsaz che racconta la straordinaria vicenda di Maria Reiche, matematica, archeologa e traduttrice tedesca naturalizzata peruviana, divenuta una delle figure chiave nello studio delle misteriose Linee di Nazca.

Interpretata da Devrim Lingnau Islamoğlu, la protagonista è una donna fuori dal suo tempo: visionaria, solitaria e determinata, capace di dedicare l’intera esistenza alla comprensione e alla salvaguardia di uno dei più grandi enigmi archeologici della storia dell’umanità. Accanto a lei nel cast figurano anche Olivia Ross e Guillaume Gallienne.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 12 marzo, distribuito da Officine UBU.

La storia di una scienziata che sfidò il deserto

La vicenda si apre nel 1936. Mentre il fascismo si diffonde in Europa, Maria Reiche lascia la Germania e si rifugia in Perù, dove vive a Lima insegnando matematica. Il paese che la accoglie è però attraversato da forti rigidità sociali e Maria fatica a trovare il proprio spazio.

Durante un’esplorazione nel deserto di Nazca, la sua vita cambia radicalmente. Insieme a un archeologo francese si imbatte in enormi linee e figure tracciate sul terreno ghiaioso migliaia di anni prima, disegni giganteschi visibili soltanto dall’alto, realizzati con una precisione quasi matematica.

Per Maria è una rivelazione. Comprende subito che quelle forme non sono soltanto un enigma scientifico, ma anche un patrimonio fragile e minacciato.

Una missione lunga una vita

Nonostante l’incredulità di molti e l’indifferenza delle istituzioni, Maria decide di dedicarsi completamente allo studio delle Linee di Nazca. Nel silenzio estremo del deserto passa anni a misurare, mappare e documentare centinaia di geoglifi, lavorando spesso in condizioni difficili e quasi in solitudine.

La sua missione è duplice: scoprire il significato di quei segni millenari e difenderli dalla distruzione causata dall’incuria umana.

Grazie alla sua instancabile opera di ricerca e sensibilizzazione, le Linee di Nazca vengono prima dichiarate luogo protetto dal governo peruviano e poi riconosciute nel 1994 come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Un risultato che consacra il lavoro di una donna che ha cambiato per sempre la storia dell’archeologia.

Il mistero delle Linee di Nazca al cinema

Lady Nazca – La signora delle linee intreccia ricerca scientifica, passione personale e desiderio di libertà in un racconto che attraversa paesaggi estremi e momenti cruciali del Novecento.

Il film restituisce il ritratto di una figura straordinaria: una scienziata che ha scelto di vivere nel deserto per proteggere uno dei più affascinanti enigmi del nostro pianeta.