Arriva in esclusiva su Sky TG24 il trailer de Il Delitto del 3° Piano, il nuovo thriller di Rémi Bezançon con Gilles Lellouche, Laetitia Casta e Guillaume Gallienne. Un gioco al massacro elegante e ironico che omaggia Hitchcock tra voyeurismo, paranoia e confini sempre più labili tra finzione e realtà. Al cinema dal 16 aprile con Notorious Pictures

C’è un palazzo borghese. C’è una coppia che vive di parole, di storie, di thriller. E c’è una finestra che si apre su un altro appartamento, su un’altra coppia, su un altro possibile dramma.

In esclusiva per Sky TG24 arriva il trailer de Il Delitto del 3° Piano, il nuovo film diretto da Rémi Bezançon, che intreccia ironia e suspense in un omaggio dichiarato al cinema di Alfred Hitchcock.

Il risultato è un raffinato gioco di specchi: ciò che si osserva è reale o è soltanto una proiezione delle nostre paure?

Una coppia, una finestra, un sospetto

Anna è un’appassionata di cinema hitchcockiano. Pierre è uno scrittore di thriller di successo. Vivono insieme, lavorano insieme, ma non riescono più a comunicare davvero. La routine ha eroso le parole.

Poi arrivano i nuovi vicini. Nervosi. Inquieti. Sempre sul punto di esplodere.

Da quel momento lo sguardo si trasforma in indagine. Il gioco voyeuristico diventa ossessione. Una scomparsa improvvisa, un orologio macchiato di sangue, occhiali spia, rumori nella notte: gli indizi si accumulano e sembrano puntare tutti verso un delitto consumato al terzo piano.

E mentre Anna e Pierre si addentrano in una ricerca pericolosa, la linea tra il romanzo che stanno scrivendo e la vita che stanno vivendo si assottiglia fino quasi a scomparire.

Un omaggio elegante al cinema della paranoia

Il Delitto del 3° Piano gioca con il desiderio di guardare e con la paura di essere guardati. È un thriller che si diverte a smontare i meccanismi del genere, alternando tensione e ironia, leggerezza e inquietudine.

Nel cast brillano Gilles Lellouche e Laetitia Casta, affiancati da Guillaume Gallienne, in un trio che regge il film su un equilibrio sottile tra charme e ambiguità.

Tra porte chiuse, scale condominiali e finestre socchiuse, il film costruisce un’atmosfera sospesa, dove ogni dettaglio può essere un indizio e ogni indizio una trappola.

Quando il thriller diventa specchio

Il cuore del film non è solo il mistero, ma la crepa nella relazione. Il sospetto verso l’altro diventa specchio del sospetto dentro la coppia. Il delitto possibile al terzo piano diventa metafora di un sentimento che si sta consumando altrove.

Un gioco al massacro raffinato, divertente, elegante e ironico, che riflette sul nostro bisogno di storie e sulla tentazione di trasformare la realtà in narrazione.

Il Delitto del 3° Piano arriverà al cinema dal 16 aprile con Notorious Pictures. Intanto, il primo sguardo è qui: il trailer in esclusiva su Sky TG24.

E attenzione: quando si comincia a guardare dalla finestra, spesso è troppo tardi per chiuderla.