Il bene comune, il trailer del film di Rocco Papaleo

Rocco Papaleo ha diretto Il bene comune. Il film vede l’attore affiancato da Claudia Pandolfi (FOTO), Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera. Nel cast anche Andrea Fuorto, Livia Ferri e Rosanna Sparapano. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 12 marzo 2026. PiperFilm ha distribuito il trailer ufficiale, presente nel video in apertura, mostrando un primo sguardo sull’atteso lavoro. Le immagini sono accompagnate da Buttalo via, il brano cantato da Mina e scritto per lei da Francesco Gabbani. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 12 marzo 2026.

Questa la sinossi ufficiale: “Una guida turistica e un’attrice di ‘insuccesso’ accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse”. La trama prosegue: “In una natura dura e bellissima, attraversata da una solidarietà inattesa, emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate. Parlare, cantare, dare un nome a ciò che si è vissuto diventa un modo per sciogliere tensioni e ritrovare un senso di appartenenza, almeno finché un evento improvviso non rimette tutto in discussione. Perché, a volte, raccontarsi è già un primo passo verso qualcosa di più grande”.

Rocco Papaleo è tra gli artisti più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni l’attore e regista ha spaziato tra tv, cinema, teatro, doppiaggio e conduzione. Tra i suoi film ricordiamo Del perduto amore, Il pranzo della domenica, Nessuno mi può giudicare, Il paradiso all'improvviso e Onda su onda. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta come Miglior regista esordiente per Basilicata coast to coast ai David di Donatello e ai Nastri d’argento.