È online il primo teaser ufficiale di La Mummia, la rilettura horror firmata da Lee Cronin, regista di La casa – Il risveglio del male. Prodotto da New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse, il film racconta il ritorno inquietante di una bambina scomparsa nel deserto anni prima. Con Jack Reynor, Laia Costa e May Calamawy, arriverà al cinema dal 16 aprile 2026

Eccola, finalmente. È online il primo teaser ufficiale di La Mummia, e già da questi pochi, inquietanti frammenti è chiaro che non siamo davanti all’ennesimo revival patinato, ma a una vera e propria discesa negli abissi dell’horror contemporaneo. A guidarla è Lee Cronin, reduce dal successo di La casa – Il risveglio del male, e pronto ora a confrontarsi con uno dei miti più iconici (e maledetti) del cinema di paura.

Questa nuova La Mummia, prodotta da New Line Cinema, Atomic Monster e Blumhouse, promette un racconto cupo, intimo e disturbante, lontano dall’avventura esotica e sempre più vicino all’orrore psicologico e familiare. Insomma, Cronin non riesuma solo un corpo antico: riporta in vita un trauma.

Il teaser — secco, ellittico, più suggerito che mostrato — introduce una storia che ha il sapore della tragedia: la figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, quando il dolore sembra essersi sedimentato in una forma di sopravvivenza, la ragazza ritorna. Ma ciò che dovrebbe essere un miracolo si trasforma rapidamente in un incubo. Perché tornare non significa essere rimasti gli stessi. E, soprattutto, perché certi sepolcri non andrebbero mai violati.

Nel cast troviamo Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e la giovane Natalie Grace, con Veronica Falcón. Un ensemble che mescola volti già rodati nel cinema di genere e presenze più sottili, perfette per una storia che gioca sulla perdita, sul ritorno e sull’orrore dell’irriconoscibile.

Alla produzione siedono nomi che, per gli amanti del brivido, sono una garanzia: James Wan, Jason Blum e John Keville. E dietro la macchina da presa, Cronin si circonda di una squadra di altissimo livello: il direttore della fotografia Dave Garbett, lo scenografo Nick Bassett, il montatore Bryan Shaw, la costumista Joanna Eatwell e il compositore Stephen McKeon. Un team pensato per costruire un mondo sensoriale, opprimente, dove ogni dettaglio pesa come sabbia negli occhi.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, La Mummia arriverà al cinema dal 16 aprile 2026. Nel frattempo, questo primo teaser fa il suo lavoro: inquieta, non spiega, non rassicura. E lascia addosso quella sensazione fastidiosa — e irresistibile — che qualcosa di antico, là sotto, si stia davvero muovendo.