Dave Bautista e Jason Momoa, da tempo desiderosi di lavorare insieme, hanno trovato il progetto perfetto: un'action comedy con due fratellastri che, in lite da anni, sono costretti a ritrovarsi dopo la morte del padre

Debutterà il 28 gennaio su Prime Video la nuova action comedy Fratelli demolitori, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. Protagonisti, nei panni di due fratellastri, Jason Momoa e Dave Bautista.

La trama

Nell'action comedy Fratelli demolitori, diretta da Angel Manuel Soto (Blue Beetle), due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, i due fratelli sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. Ambientato per le strade delle Hawaii, il film vede la partecipazione - accanto ai protagonisti - di Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin.

Il tweet da cui tutto è cominciato

Il film ha avuto origine da un tweet di Dave Bautista, nell'agosto del 2021: "Lo pubblicherò e vedremo cosa succederà. Eccoci qui... io e Momoa in un film poliziesco in stile Arma Letale, diretto da David Leitch. Ok, l'ho detto. Ora aspettiamo".

Quel post è diventato virale, attirando l'attenzione del regista Ángel Manuel Soto. Dopo due mesi e undici giorni da quel tweet, Bautista e Jason Momoa si sono trovati a lavorare fianco a fianco.

Le Hawaii

Quando Soto ha accettato di dirigere Fratelli demolitori, si è reso conto che le Hawaii e la sua terra natale, Porto Rico, sono in un certo senso sorelle. Entrambe isole americane, su lati opposti del continente, hanno tradizioni e pericoli simili. "Sia Porto Rico che le Hawaii vengono mostrate al mondo come isole bellissime, piene di spiagge e palme. Ma, dietro le pubblicità, c'è la realtà della vita quotidiana. Che è molto simile, nei due Stati".

Così, Fratelli demolitori si addentra nel centro urbano di Oahu e nella vita quotidiana delle persone che ci vivono tutto l'anno, in contrapposizione ai visitatori che vanno e vengono, o agli imprenditori edili che cercano di sfruttare alcuni dei territori più belli al mondo. "Una volta che incontri le persone, te ne innamori. Ti innamori dell'autenticità della loro cultura", ha detto Soto. "L'altro aspetto che desideravo esplorare erano quello della corruzione e dell'avidità, a scapito delle popolazioni indigene".

L'idea di Jason Momoa

L'idea di base su cui è stata costruita la sceneggiatura è venuta a Jason Momoa. In origine c'era una figura paterna, un detective con tanti figli tutti diversi tra loro. Un uomo cattivo, ma che aveva fatto grandi cose per la comunità. I suoi figli lavoravano tutti nelle forze dell'ordine o nell'esercito, ma si sentivano dei falliti. E, solo quando erano insieme, tiravano fuori il meglio di ciascuno. Poi, quell'idea iniziale si è ridotta a due soli fratelli: Johnny (Momoa), ex poliziotto della riserva dell'Oklahoma, che torna alle Hawaii per il funerale del padre, e James (Bautista), un comandante dei Navy SEAL di stanza a Pearl Harbor. "Johnny è più nichilista e fa molto affidamento sull'alcol. La sua vita è un disastro", ha raccontato Soto. "E poi c'è Dave, che è un soldato con una famiglia perfetta. È super duro... Ma sono entrambi delle maschere". Cosa combineranno insieme? Per saperlo, bisogna attendere il 28 gennaio.