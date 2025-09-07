OBE e Cortinametraggio 2026, dall’8 settembre via alle iscrizioni

A partire dall’edizione 2026 , in programma dal 23 al 29 marzo a Cortina d’Ampezzo, l’Osservatorio curerà una nuova sezione ufficiale del Festival dedicata ai branded short movie : un formato in forte espansione che unisce storytelling e comunicazione di marca, valorizzando il linguaggio cinematografico come strumento di relazione tra brand e pubblico.

OBE – Osservatorio Branded Entertainment , associazione di riferimento in Italia per lo studio, la promozione e la valorizzazione del branded entertainment come leva strategica della comunicazione integrata di marca, annuncia una nuova collaborazione con Cortinametraggio , il Festival dedicato ai cortometraggi tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama nazionale, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e giunto alla sua 21ª edizione.

L’introduzione di questa nuova categoria competitiva all’interno di Cortinametraggio rappresenta un ulteriore e significativo riconoscimento della forza narrativa e dell’elevata qualità espressiva dei cortometraggi realizzati e sostenuti dai brand. Opere capaci di trasmettere valori, missione e identità attraverso un linguaggio cinematografico coinvolgente e in sintonia con il proprio pubblico di riferimento.

«Questa nuova partnership rappresenta per noi un passo importante nel riconoscimento del branded entertainment come espressione creativa attraverso il linguaggio cinematografico – afferma Emanuele Nenna, Presidente di OBE – Ringrazio Cortinametraggio per questa opportunità; collaborare con un Festival così autorevole ci permette di portare all’attenzione di un pubblico sempre più ampio progetti branded di grande qualità, in grado di coniugare narrazione e strategia, valori e identità. Crediamo fortemente che i cortometraggi branded possano, e debbano, avere un riconoscimento e uno spazio dedicato all’interno dei contesti culturali, e siamo orgogliosi di contribuire a questa apertura».

La nuova sezione sarà uno spazio di confronto e visibilità per le produzioni branded che sperimentano questi linguaggi narrativi, premiandone qualità artistica, creatività e capacità di coinvolgimento del pubblico. Una giuria interna, composta dalla direzione artistica del Festival, OBE e da esperti del settore individuerà tra le opere proposte i corti finalisti, che verranno proiettati durante il Festival, e decreterà i vincitori assegnando i riconoscimenti “Miglior corto branded assoluto”, “Miglior storytelling (branded)” e “Miglior regia (branded)”.

Le iscrizioni saranno ufficialmente aperte da lunedì 8 settembre sulla piattaforma www.filmfreeway.com fino a primi di febbraio.

Il regolamento completo è consultabile al link: https://filmfreeway.com/Cortinametraggio.

OBE – Osservatorio Branded Entertainment è l’associazione di riferimento in Italia per lo studio, la promozione e la valorizzazione del branded entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca. Fondata nel 2013, OBE riunisce oltre 75 associati tra brand, editori, concessionarie, centri media, agenzie creative e digitali, con l’obiettivo di rappresentare l’intera filiera del branded entertainment. Attraverso le attività di ricerca, analisi, formazione e divulgazione, OBE contribuisce alla crescita di una cultura del branded entertainment consapevole, efficace e rispettosa del pubblico.