Nata a Vienna il 9 novembre 1914 (morta il 19 gennaio 2000 in Florida) Hedy Lamarr si chiamava Hedwig Kiesler e proveniva da un’agiata famiglia ebrea. Dimostra fin da bambina grande passione per la recitazione. Scoperta da Max Reinhardt, che le insegna i primi rudimenti della recitazione, neanche ventenne è protagonista in Estasi del cecoslovacco Gustav Machatý, il film che la lega indissolubilmente al ruolo di icona sexy: in una sequenza Hedy compariva completamente nuda, in un’altra in piena esaltazione erotica