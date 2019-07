Nikolaj Coster-Waldau, le foto più belle dell'attore

Noto al grande pubblico come il Jaime Lannister di Trono di Spade (“Game of Thrones”), Nikolaj Coster-Waldau è un attore danese e un ambientalista convinto

Attore danese classe 1970, Nikolaj Coster-Waldau è conosciuto dal grande pubblico come il Jaime Lannister della serie tv Trono di Spade (“Game of Thrones”). È cresciuto con la mamma bibliotecaria in un villaggio a 70 chilometri da Copenaghen, Nikolaj e - in Danimarca - ha frequentato la Danish National School of Performing Arts.

Dopo essere diventato celebre in patria grazie al film “Il guardiano di notte”, ha esordito negli Stati Uniti con “Black Hawk Down - Black Hawk abbattuto” di Ridley Scott. Successivamente, lo abbiamo visto in “Enigma”, “Le crociate - Kingdom of Heaven”, “Firewall - Accesso negato”, prima che facesse il grande salto: l’ingresso nel cast di “Game of Thrones”, che gli ha regalato il successo planetario.

Sposato sin dal 1998 con l’attrice e cantante Nukaaka Coster-Waldau, ex miss Groenlandia, Nikolaj Coster-Waldau è papà di Filippa (nata nel 2000) e di Safina (nata nel 2003). Sostenitore della Croce Rossa Danese, impegnato nella lotta contro l’AIDS e nominato Ambasciatore di Buona Volontà dall’UNDP (“un futuro migliore per tutti non può essere raggiunto senza l'empowerment delle donne e la protezione del nostro pianeta”, ha dichiarato a proposito), è un ambientalista convinto.

Nel 2017 ha collaborato con Google usando Street View per documentare l’impatto del riscaldamento globale in Groenlandia e, nello stesso anno, ha scritto una lettera pubblica ai papà kenioti per incoraggiare la parità di genere e per chiedere di fermare il fenomeno delle spose-bambine. Ed è proprio il suo impegno ambientalista, che Nikolaj Coster-Waldau più ci tiene a promuovere. Lo fa durante gli interventi in pubblico, ma anche dal suo profilo Instagram (dove conta 3.3 milioni di followers).

Testimonial di L’Oréal Men Expert (“Non sono un vanitoso, ma col passare degli anni devo prestare più attenzione al modo in cui mi presento”, ha dichiarato), nel 2019 ha debuttato come produttore di “Domino” per la regia di Brian De Palma.