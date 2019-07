Tom Holland: le foto più belle del protagonista di Spider Man Far From Home

Tutte le immagini più belle di Tom Holland, protagonista assoluto della pellicola "Spiderman: Far from Home", in uscita il 10 luglio

Dal 10 luglio 2019 Tom Holland tornerà a vestire i panni di Spider Man nel primo film dell’universo Marvel dopo l’evento Endgame. L’attore sarà il protagonista assoluto di “Spider Man: Far from Home”, pellicola che apre le porte alla quarta fase dell’universo cinematografico targato Marvel e che si collega direttamente agli eventi di Avengers: Endgame. L’attore britannico, nato nel 1996, deve il suo successo proprio al ruolo del supereroe già interpretato dal 2015 quando fece la prima apparizione in "Captain America: Civil War". La sua interpretazione era stata apprezzata anche dal compianto Stan Lee, un attestato di fiducia e stima che conferma tutte le sue doti. Tom Holland è nato in un ambiente artistico grazie alla madre fotografa e al padre autore e comico.

I suoi inizi risalgono in età adolescenziale quando ha iniziato a ballare hip hop presso la Ninfy Feet Dance School di Wimbledon. Nel 2006 partecipò alle audizioni per “Billy Elliot – The Musical”, spettacolo teatrale dove riscosse un notevole successo. A soli due mesi dall’inizio dello spettacolo, l’attore ottenne una parte in “The Impossible” e nello stesso anno, il 2012, ha conquistato il premio Spotlight Award all’Hollywood Film Festival. Sempre per lo stesso ruolo ha vinto il National Board of Review Award come miglior attore emergente. Da allora ha preso parte a importanti progetti, da Heart of the Sea, di Ron Howard a Civiltà perduta, di James Gray, passando per ben cinque pellicole dell’universo cinematografico Marvel.

Nel 2017 ha vinto il Premio BAFTA alla miglior stella emergente e per il film Captain America: Civil War il Saturn Award nella categoria miglior attore emergente. Dopo “Spider Man: Far from Home” è atteso dal film “Uncharted: The Movie”, in uscita a dicembre 2020 dove interpreterà il giovane Nathan Drake. Inoltre nello stesso anno uscirà al cinema con “Onward”, nuovo film d’animazione della Pixar. Tom Holland darà voce al personaggio di Ian Lightfoot, mentre l’attore e collega Chris Pratt a quella del fratello Barley Lightfoot.