Sylvester Stallone oggi: com'era e com'è l'attore di Escape Plan 3

Per quanto gli attori ci abbiano da sempre abituato a stravolgimenti e cambi di look, ci sono alcuni di loro che hanno fatto storcere il naso anche agli stessi fan. Uno di questi è Sylvester Stallone che, sebbene a 70 anni conservi ancora un fisico da fare invidia a un quarantenne, nel corso degli anni ha deturpato il suo volto a colpi di bisturi. Se osserviamo le foto di quando interpretava personaggi entrati nella storia del cinema come Rocky Balboa o John Rambo, vediamo che oggi non rimane quasi nulla dell’espressività di quei personaggi.

Eppure, nonostante ciò, la fama e la popolarità di Stallone non conoscono tramonto. L’attore è attualmente al cinema con “Escape Plan 3”, capitolo finale della saga di cui è protagonista dal 2013 nei panni di Ray Breslin. Con il personaggio di Rocky nel 1977 l’attore ottiene due nomination agli Oscar, due ai Golden Globe e numerosi altri riconoscimenti, tra cui anche una nomination ai David di Donatello come miglior attore straniero.

Dal 1997 Sylvester Stallone è sposato con Jennifer Flavin, ex modella che l’ha reso padre di tre splendide ragazze: Sophie Rose, Sistine Rose e Scarlet Rose. L’attore ha altri due matrimoni alle spalle: uno, durato dieci anni, con l'attrice Sasha Czack e uno con Brigitte Nielsen, durato un paio d’anni. Dal primo matrimonio sono nati due figli: Sage, regista e attore, scomparso nel 2012 a 36 anni per arresto cardiaco, e Seargeoh "Seth", nato con una forma di autismo.

Sylvester Stallone è un convinto salutista e anche oggi segue una dieta molto rigida, che gli consente di sfoggiare ancora un fisico in perfetta forma, nonostante non sia più un ragazzino. Peccato per quei ritocchini al viso a cui molte star di Hollywood fanno ricorso dopo una certa età.