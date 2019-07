50 cent: le foto più belle del rapper e attore di Escape Plan 3

Nato a New York nel 1975 come Curtis James Jackson III, 50 Cent è il uno degli artisti hip-hop più ricchi del pianeta, con un patrimonio stimato di circa 155 milioni di dollari. Come ogni rapper che si rispetti, ha un passato da baby-spacciatore e di frequentazioni poco raccomandabili. All’età di 19 anni viene arrestato per spaccio ben sei volte nel giro di due settimane. Nel frattempo, con la nascita del figlio Marquise, decide di mettere la testa a posto e, grazie ad alcuni amici, comincia a entrare nel mondo della musica.

Scegli quasi subito lo pseudonimo di 50 Cent, anche se sulle origini di questo nome d’arte, il rapper ha dato versioni discordanti. In un’intervista confessò di averlo scelto perché all’inizio nessuno avrebbe scommesso neanche mezzo dollaro sul suo successo. Un’altra volta ha affermato che 50 centesimi di dollaro è il costo di ciascuna delle nove pallottole che lo hanno colpito nel celebre attentato di cui è stato vittima nel 2000. Alcuni dicono che, invece, 50 centesimi era la somma che raccoglieva mediamente al giorno quando cantava per strada per racimolare qualcosa da mangiare.

Oltre al successo planetario come rapper, 50 Cent ha anche una carriera come attore: dal 2005, anno in cui ha recitato nei panni di se stesso nel film semi-autobiografico “Get rich or die tryin’” di Joe Sheridan, il cantante ha preso parte a una ventina di film, alternando il cinema alla sala d’incisione. L’ultimo film interpretato da 50 Cent è “Escape Plan 3 - L’ultima sfida”, terzo capitolo della saga con Sylvester Stallone iniziata con “Escape Plan - Fuga dall'inferno” nel 2013.

Anche la vita privata del rapper e imprenditore è piuttosto tormentata: 50 Cent ha tre figli avuti da altrettante donne: Marquise Jackson da Shaniqua Tompkins, Sire Jackson da Daphne Joy, e Davian, di cui non ha rivelato la madre.

Tra le tante attività, 50 Cent ha creato una linea personalizzata di vestiti hip-hop, la G-Unit Clothing Company, in collaborazione con la Ecko Unlimited.