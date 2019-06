Timothée Chalamet: le foto più belle dell'attore

Lo abbiamo potuto apprezzare in “Lady Bird” e “Chiamami col tuo nome” e dal 13 giugno sarà nelle sale con l’ultimo film, “Beautiful boy”: Timothée Chalamet è tra i più interessanti giovani attori attualmente in circolazione. Nato a New York il 27 dicembre 1995 da padre francese e madre statunitense, Timothée si è diplomato alla Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts.

L’attore ha trascorso spesso le vacanze in Francia, dove vive anche sua sorella maggiore Pauline, anche lei attrice, e parla fluentemente anche il francese. Durante le riprese di “Chiamami col tuo nome”, che si sono svolte in Italia, Timothée ha imparato anche l’italiano. Sempre per il film, l’attore ha dovuto imparare a suonare la chitarra e ha perfezionato lo studio del pianoforte, strumento che già suonava fin da bambino.

Timothée Chalamet è attualmente nelle sale con “Beautiful boy”, film ispirato a una storia vera in cui interpreta il giovane Nick Sheff, ragazzo brillante con seri problemi di tossicodipendenza. Nell’autunno 2019, invece, uscirà “Un giorno di pioggia a New York”, l’ultimo film di Woody Allen di cui Timothée è protagonista insieme a Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law e Diego Luna.

Dopo un breve flirt con Lourdes, la figlia di Madonna, l’attore è stato fotografato in diverse occasioni anche con Lily-Rose Depp, primogenita di Johnny Depp e Vanessa Paradis. La coppia non ha mai confermato ufficialmente la relazione ma i due sono stati pizzicati più volte mentre si scambiavano effusioni per le strade di New York. La simpatia tra i due sarebbe scoppiata sul set del film “The King”, dramma storico che interpreta in modo originale le tragedie shakespeariane Enrico IV ed Enrico V. Chalamet è Enrico V, mentre Lily Rose Depp è la principessa Catherine.