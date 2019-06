I morti non muoiono: le foto del film

Cast di aficionados per Jim Jarmusch e la sua ultima commedia horror “I morti non muoiono”, in uscita in tutti i cinema italiani giovedì 13 giugno. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gomez, Iggy Pop, Tom Waits e tanti altri attori, quasi tutti già protagonisti di altre pellicole dell’originale regista statunitense.

Ci troviamo a Centerville, una tranquilla cittadina dell’Ohio, dove non succede quasi mai nulla di strano. A sconvolgere la serenità della comunità, un giorno arrivano gli zombie, i morti escono dalle tombe e iniziano a nutrirsi degli esseri viventi. Gli abitanti di Centerville si troveranno a lottare per la propria sopravvivenza.

“I morti non muoiono” ha aperto la 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes e ha diviso la platea. Apprezzamento unanime per il cast stellare ma pareri discordanti per il film nella sua interezza. Coloro che si aspettavano un horror puro sono rimasti delusi, perché “I morti non muoiono”, a dispetto del titolo, non fa paura, ma è una commedia dove si ride anche molto. Gli zombie che vediamo nel film rappresentano in realtà gli esclusi, le persone messe ai margini della società. “I morti non muoiono” di Jim Jarmusch è anche un attacco evidente all’America di Trump, seppur con toni leggeri da commedia.

Le riprese del film sono state effettuate a New York a partire dal luglio 2018. I primi due zombie a comparire nel film sono interpretati da Iggy Pop e da Sara Driver, moglie del regista. Jim Jarmusch ha scritto anche la sceneggiatura e ha raccontato di essersi ispirato al cult “La notte dei morti viventi” di George A. Romero: «Mi affascinava l'idea degli esseri umani rianimati che si comportano come organismi unicellulari, che si nutrono come cannibali e che non hanno alcuna reale volontà oltre a questo».