Jennifer Lawrence: le foto più belle nei panni di Mystica

È considerata l’attrice più talentuosa della sua generazione e dal 6 giugno 2019 è sugli schermi in “X-Men - Dark Phoenix”: Jennifer Lawrence è ancora una volta Mystica.

Nonostante il contratto con la 20th Century Fox fosse scaduto dopo il terzo film, l’attrice ha ricoperto nuovamente il ruolo della mutante ambigua e opportunista con la pelle blu. Mystica ha il potere di spostare gli atomi del proprio corpo e trasformarsi completamente in un altro essere umano. Riesce a duplicare perfettamente anche la retina, il palmo delle mani e la voce della persona di cui assume le sembianze. Eccellente nei combattimenti corpo a corpo, ha dato del filo da torcere a Wolverine e Ciclope.

Jennifer Lawrence ha interpretato Mystica da adolescente in “X-Men - L’inizio” del 2011 e nella trilogia prequel “X-Men - Giorni di un futuro passato” del 2014, “X-Men - Apocalisse” del 2016 e quest’ultimo “X-Men - Dark Phoenix”, in uscita il 6 giugno 2019. Negli altri film della saga, il ruolo di Mystica adulta è stato interpretato da Rebecca Romijn.

Mystica ha una cute blu e squamosa ed è completamente nuda: nel primo film, Jennifer Lawrence si era sottoposta a lunghe ed estenuanti ore di trucco, che le avevano procurato infiammazioni e bolle su tutto il corpo. A partire dal secondo, invece, l’attrice si è avvalsa di un costume che ricrea perfettamente la cute di Mystica.

Per quanto riguarda la partecipazione a quest’ultima avventura della saga degli X-Men, Jennifer Lawrence ha così motivato la sua scelta di tornare a indossare i panni di Mystica: «Ho sentito come se lo dovessi fare per i fan, andare oltre il cammino del personaggio e non ripetere a me stessa “no, non voglio più fare un altro X-Men”. Non volevo inoltre lasciare il pubblico spaesato riguardo Mystica dopo aver chiuso ben tre film». Nel cast, insieme alla Lawrence, anche Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult e Alexandra Shipp.