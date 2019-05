Rocketman: le foto del film su Elton John

Arriva nelle sale italiane "Rocketman". Il 29 maggio esce il film biopic musicale dedicato ad Elton John. Diretto da Dexter Fletcher, la pellicola vede come protagonista Taron Egerton, attore divenuto famoso per la sua partecipazione a "Kingsman - Secret Service". In "Rocketman" l'attore canta con la sua voce tutte le grandi hit di Elton John che scandiscono le immagini e gli eventi presenti nella pellicola.

Scritto da Lee Hall (Billy Elliot, War Horse, Victoria e Abdul), prodotto da David Furnish e autorizzato da Elton John stesso, il film inizia negli anni 50 e parte dall’infanzia dell’artista. È questo il primo ricordo che prende vita in un montaggio tra scene da musical, sequenze di fantasia musicale e dialoghi robusti. Una serie epica di ricordi che iniziano in una clinica per la disintossicazione da alcool, un pretesto narrativo per raccontare la storia di Elton John.

"Rocketman" è un resoconto realistico di quanto successo ad Elton John che narra la storia di Reginald Dwight (vero nome dell'artista) fin dall'infanzia. Bambino che vive in provincia, abbandonato da un padre con lui sempre anaffettivo, prende da lezioni di piano grazie alla nonna. Come in un vero e proprio musical, le canzoni più celebri di Elton John diventano parte della narrazione, tra le tante anche le iconiche “Your Song”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word” e “Candle in the Wind”. Il titolo del film fa riferimento ad una delle canzoni scritte da Elton John. Il brano è “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)” con le due parole staccate. Indica la volontà di raccontare con sincerità il “rocket”, l’astronauta intento nel suo particolare viaggio spaziale.