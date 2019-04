Robert Downey Jr: le foto più belle

Dal 2008 è per tutti Iron Man, ma Robert Downey Jr ha cominciato a recitare già all’età di cinque anni, insieme a suo padre Robert Downey Sr.: la prima nel 1993 per il ruolo di Charlot nel film di Richard Attenborough sulla vita del grande Charlie Chaplin, e la seconda nel 2009 come miglior attore non protagonista per “Tropic Thunder” di Ben Stiller. Downey Jr si è aggiudicato unin una serie per “Ally McBeal”. L’attore fu poi eliminato dal cast della serie a causa di alcuni problemi di droga avvenuti agli inizi degli anni 2000. Un altro, Robert Downey Jr lo ottiene per il ruolo di Sherlock Holmes nell’omonimo film diretto da Guy Ritchie nel 2009. In seguito alla sua partecipazione ai film del, è stato per tre anni consecutivi in cima alla classifica Forbes degli attori più pagati del mondo. Dal 2003, Downey Jr afferma di non avere più problemi di droga, che l’avevano condizionato sia nella vita privata che sul lavoro. Dopo una relazione con Sarah Jessica Parker, l’attore ha sposato nel 1992 la musicista Deborah Falconer, da cui ha avuto un figlio nato nel 1993. Dopo 12 anni di matrimonio, la coppia divorzia e Robert Downey Jr sposa la produttrice Susan Levin, che gli darà altri due figli: Exton Elias, nato nel 2012, e Avri Roel, nata nel 2014. Robert Downey Jr è uno dei protagonisti di “ Avengers: Endgame ”, in uscita in quasi tutto il mondo il 24 aprile 2019.