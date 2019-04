Chris Evans: le foto più belle dell'attore

Sta per tornare nei panni di Capitan America in “Avengers: Endgame”, in uscita il 24 aprile in tutti i cinema: Chris Evans nelle sue foto più belle

L’attesa è quasi finita: il 24 aprile 2019 uscirà, in contemporanea in quasi tutti i cinema del mondo, “ Avengers: Endgame ”, uno dei film più attesi dell’anno. Tra i protagonisti, Chris Evans, che dal 2011 veste i panni dinei film del Marvel Cinematic Universe. L’attore è figlio di un dentista e di una ballerina italo-americana e l’ingresso nell’Universo Marvel avviene nel 2004, quando viene scelto per interpretare la Torcia Umana nel film “”. Chris Evans è anche molto richiesto come testimonial da alcuni brand della moda, grazie soprattutto al fisico scolpito, che ne fanno uno degli attori più affascinanti in circolazione. Grande sostenitore dei diritti degli omosessuali, Evans è considerato anche un’icona gay, nel 2006, infatti, gay.com l’ha insignito del titolo di “uomo più sexy del pianeta”. Ancora nessuna donna è riuscita però a farlo capitolare, dopo alcune relazioni (vere o presunte) con donne del mondo dello spettacolo, come Lily Collins, Minka Kelly, Kate Bosworth, Christina Ricci, Vida Guerra, Kristen Cavallari e Jessica Biel, Chris Evans si dichiara single. L’ultima relazione “accreditata” risale al 2018, con, attrice comica statunitense. Nonostante esistano molti profili fake, Chris Evans non ha un account social, né su Facebook né su Instagram, l’unico social network usato dall’attore è Twitter. Chris Evans è stato uno dei conduttori dei Premi Oscar 2019. Nel 2014, Evans ha diretto il suo primo film “Before we go”, interpretato da lui stesso con Alice Eve. In occasione dell’uscita di “Avengers: Endgame” molti cinema hanno organizzato delle proiezioni ad hoc, tutte dedicate al Marvel Cinematic Universr. Nella fotogallery, alcune delle foto più belle di Chris Evans.