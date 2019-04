OSCAR® 2019: 8 curiosita’ su Roma

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 10 nomination per Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



Roma, la trama

Roma è un film drammatico che segue le vicende di Cleo, una giovane collaboratrice domestica di una famiglia della middle-class del quartiere di Roma, a Città del Messico. La pellicola rappresenta uno dei progetti più intimi del regista, che attraverso il film vuole rendere omaggio alle donne che lo hanno allevato: per realizzare Roma, infatti, Alfonso Cuarón attinge ai ricordi della propria infanzia per creare un vivido ritratto della vita domestica e della gerarchia sociale di un Messico travolto dalle turbolenze politiche degli anni Settanta, durante le quali è cresciuto.



Il cast di Roma

Yalitza Aparicio è la protagonista del film: interpreta Cleo, una delle domestiche della famiglia messicana raccontata nel film. L’attrice, classe 1993, è alla sua pellicola di esordio: il regista racconta di averla notata per caso su una spiaggia, decidendo che sarebbe stata perfetta per il ruolo. Al suo fianco, fra gli altri, Marina de Tavira nei panni di Sofia, la madre di casa, star della tv messicana.



Box office: quanto ha incassato Roma?

Il film è stato protagonista di una distribuzione ridotta: uscito in 100 sale d'America e in quasi 500 cinema nel resto del mondo, in Italia è stato trasmesso solo in 58 locali per appena 3 giorni. Gli incassi? Non sono stati diffusi.



Oscar® 2019, Roma

Il film Roma ha ricevuto 10 candidature ai Premi Oscar 2019:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior regista ad Alfonso Cuarón

Candidatura per la migliore sceneggiatura originale ad Alfonso Cuarón

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Yalitza Aparicio

Candidatura per la migliore attrice non protagonista a Marina de Tavira

Candidatura per la miglior fotografia ad Alfonso Cuarón

Candidatura per il miglior film straniero

Candidatura per la miglior scenografia a Eugenio Caballero e Bárbara Enríquez

Candidatura per il miglior montaggio sonoro a Sergio Díaz e Skip Lievsay

Candidatura per il miglior sonoro a Skip Lievsay, Craig Henighan e José Antonio García