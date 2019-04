Oscar 2019, cosa ci sarà nella Gift Bag di quest’anno?

Che portino a casa o meno l'ambita statuetta, nessuno dei nominati all’Oscar tornerà dal Dolby Theatre a mani vuote: a tutte le star in corsa per il premio spetta una serie di regali - da vacanze in resort di lusso a trattamenti di bellezza - dal valore milionario. D’altronde, mica ci si può accontentare di una “misera” candidatura...



Le gift bag, soprannominate "Everyone Wins" (proprio perché destinate a tutti i nominati, non solo ai vincitori), non sono curate dall’Academy, ma vengono distribuite ai candidati ogni anno dall'agenzia di marketing di Los Angeles, Distinctive Assets. Fra le star che riceveranno il ricco pacco regalo quest’anno ricordiamo Lady Gaga, Christian Bale, Mahershala Ali, Spike Lee, Rami Malek e Bradley Cooper: “L'obiettivo delle borse Everyone Wins – spiega Lash Fary, fondatore di Distinctive Assets - non è quello di impressionare con il loro valore, ma di celebrare i talenti di Hollywood e premiarli con regali divertenti e festosi”. La gift bag di quest'anno, la diciassettesima nella storia degli Oscar, sarà consegnata ai candidati nella categoria Miglior attore, Miglior attrice, Miglior attore non protagonista, Miglior attrice non protagonista e Miglior regista



Non è dato sapere a quanto ammonta il valore complessivo della gift bag 2019 ("Un grande regalo non ha nulla a che fare con i costi", prosegue Fary), ma a giudicare da ciò che comprende non si tratta certamente di regali low cost. Prendiamo le proposte legate ai viaggi: i candidati potranno scegliere di avventurarsi in mezzo al mare a bordo di un’imbarcazione di lusso con destinazione le Galapagos, l’Islanda, il Costa Rica, oppure potranno optare per un viaggio di una settimana in un resort greco sulla spiaggia, o soggiornare nella paradisiaca Malibu.



Il benessere del corpo e della mente è protagonista: avete una qualche fobia che vi perseguita da tutta la vita? Potrete superarla grazie all’aiuto del più famoso esperto di fobie del mondo, Kalliope Barlis, oppure potrete dedicare un weekend a meditazione e bagni termali, con tanto di cerimonia di purificazione ad opera di un guru del settore. Se è invece il corpo quello che volete curare, avrete l’imbarazzo della scelta, fra allenamenti personali con il personal trainer delle celebrità Alexis Seletzky e prodotti beauty di ogni tipo, compreso uno speciale rossetto che cambia colore a seconda della temperatura corporea o delle ciglia finte extra-lusso. E mentre qualcuno pensa anche agli amici a quattro zampe delle star di Hollywood, includendo un guinzaglio per cani che permette di mantenere le mani libere, qualcun altro potrà dare una rinfrescata all’arredamento di casa (grazie ai ritratti personalizzati in vetro colorato dell'artista John Thoman) e al guardaroba (con delle t-shirt a edizione limitata).



Scorrendo l’elenco dei regali (SCOPRI i doni dell’anno scorso) compresi della “Everyone Wins” della 91esima edizione degli Academy Awards si può notare che la cannabis la fa da padrona, soprattutto nel ramo beauty. Ecco così spuntare prodotti per la pelle alla cannabis, infusi alla cannabis e persino un abbonamento VIP annuale al MOTA, primo Cannabis Social Club di Los Angeles.



Molti anche i regali a tema alimentare per le star gourmet, che si ritroveranno a gustare una confezione di tartufi di cioccolato dipinti a mano, una tavoletta di cioccolato al caffè, dei cioccolatini gioiello della linea Chocouture di Chocolatines e anche del cioccolato senza glutine, senza lattosio e naturalmente senza zucchero di Good Girl Chocolate, per chi sta attento alla linea.



La 91esima cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà il prossimo 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles.