OSCAR® 2019: 8 curiosità su Vice - L'uomo nell'ombra

Otto titoli candidati all'Oscar per il Miglior film e 8 nomination per Vice - L'uomo nell'ombra.



Vice - L'uomo nell'ombra, la trama

La politica è un tema che incuriosisce sempre sul grande schermo. Non è da meno Vice - L'uomo nell'ombra, che mostra come un burocrate di Washington possa diventare tranquillamente l'uomo più potente del mondo, vestendo i panni del vicepresidente di George W. Bush, rimodellando il paese e il mondo in modi ancora oggi attuali. Fra salti temporali e flashback che si alternano fra prima e dopo gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle dell’11 settembre, la storia è narrata da Kurt, un veterano fittizio delle guerre in Afghanistan e Iraq.



Il cast di Vice - L'uomo nell'ombra

Quello di Vice – L’uomo nell’ombra è un cast rodato: ad interpretare Dick Cheney è Christian Bale, che vanta un Oscar vinto come Miglior attore non protagonista per The Fighter. Insieme a lui, il regista Adam McKay dirige Amy Adams, alla sua sesta nomination all’Oscar, e Steve Carell, nominato per la seconda volta all’Oscar.



Box office: quanto ha incassato Vice - L'uomo nell'ombra?

Il budget del film è di 40 milioni di dollari e al botteghino mondiale Vice – L’uomo nell’ombra ne ha incassati 54,621,362 milioni. Il film è andato forte negli Stati Uniti, responsabili di più dell’80 per cento dei biglietti venduti.



Oscar® 2019, Vice - L'uomo nell'ombra

A quota 8 nomination anche la pellicola diretta da Adam McKay:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior regista ad Adam McKay

Candidatura per la migliore sceneggiatura originale ad Adam McKay

Candidatura per il miglior attore a Christian Bale

Candidatura per il miglior attore non protagonista a Sam Rockwell

Candidatura per la migliore attrice non protagonista ad Amy Adams

Candidatura per il miglior montaggio a Hank Corwin

Candidatura per il miglior trucco e acconciatura a Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia DeHaney