«Joker» è il Leone d'oro della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: il film di Todd Phillips ha ottenuto il riconoscimento principale della kermesse. Il Gran Premio della Giuria è andato al notevole «J'accuse» di Roman Polanski, spegnendo così le controversie che avevano accompagnato la presentazione del film. Grandi soddisfazioni anche per il cinema italiano, con il Premio Speciale della Giuria assegnato al bellissimo film di Franco Maresco «La mafia non è più quella di una volta» e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile a Luca Marinelli per «Martin Eden». Il riconoscimento per il miglior regista è stato vinto dallo svedese Roy Andersson per «About Endlessness». La Coppa Volpi per la miglior attrice è stata alzata da Ariane Ascaride del film «Gloria Mundi» di Robert Guédiguian, mentre il Marcello Mastroianni Award per il miglior attore esordiente da Toby Wallace per «Babyteeth».

