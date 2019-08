Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 31 agosto

Un'altra giornata di proiezioni e outfit sexy attende il Festival di Venezia , giunto quest'anno alla sua 76° edizione. Scopriamo insieme i film in programma, gli ospiti attesi e gli eventi che animeranno il Lido oggi, sabato 31 agosto 2019 .

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sta regalando grandi momenti di spettacolo. L’evento, giunto quest’anno alla sua 76° edizione, vanta come madrina la bellissima Alessandra Mastronardi (qui potete trovare le foto più belle del suo arrivo al Lido). Festival di Venezia: il programma di sabato 31 agosto Nelle giornate precedenti numerose star di livello internazionale hanno calcato il red carpet più seguito del momento, tra questi la modella Isabeli Fontana e il regista Pedro Almodovar a cui è stato consegnato il Leone d’Oro. Oggi, sabato 31 agosto, nuove proiezioni animeranno il Festival, numerosi ospiti arriveranno sotto l’occhio dei fotografi e molti eventi terranno accesa la città. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata del Festival di Venezia.

Sabato 31 agosto: i film in programma

Una nuova giornata di grandi proiezioni attende il Festival di Venezia. Il sito ufficiale della manifestazione ha pubblicato tutte le pellicole, aperte al pubblico, che verranno mostrate oggi, scopriamole insieme.

Orario: 9:00

Fim: “ELECTRIC SWAN”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 9:00

Fim: “NO ONE LEFT BEHIND”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 9:00

Fim: “THE INCREDIBLE SHRINKING MAN (RADIAZIONI BX: DISTRUZIONE UOMO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 13:30

Fim: “QIQIU”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Fim: “CITIZEN K”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Fim: “MARIA ZEF”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 14:15

Fim: “BIK ENEICH - UN FILS”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Fim: “OUT OF THE BLUE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario:15:45

Fim: “MADRE”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Fim: “FELLINI FINE MAI”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 16:45

Fim: “EMA”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Fim: “MES JOURS DE GLOIRE”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:00

Fim: “MAURI”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Fim: “LESSONS OF LOVE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:30

Fim: “THE KINGMAKER”

Luogo: Sala Perla 2

Ingresso: con coupon

Orario: 18:15

Fim: “SEBERG”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:15

Fim: “JOKER”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:00

Fim: “THE END OF LOVE”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 20:30

Fim: “EMA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Fim: “VIVERE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Fim: “ADULTS IN THE ROOM”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con coupon

Orario: 22:15

Fim: “ANDREY TARKOVSKY. A CINEMA PRAYER”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 22:30

Fim: “JOKER”

Luogo: Sala Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 23:55

Fim: “IRRÉVERSIBLE - INVERSION INTÉGRALE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Sabato 31 agosto: gli ospiti attesi

Nelle giornate precedenti numerose star internazionali hanno attirato l’attenzione di fotografi e presenti, tra questi il bellissimo Brad Pitt (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore), la sensuale Scarlett Johansson, la modella Isabeli Fontana, Mel B e molte altre star. Andiamo ora a scoprire quali sono le celebrity attese nella giornata di oggi:

Robert De Niro

Micaela Ramazzotti

Cristopher Lambert

Joaquin Phoenix

Gael Garcia Bernal

Adriano Giannini

Elio Germano

Massimo Ghini

Marcello Fonte

Sabato 31 agosto: gli eventi in programma

Scopriamo ora gli eventi principali che animeranno il Lido sabato 31 agosto:

VENICE PRODUCTION BRIDGE

Ore 9.30 – 18.30, Hotel Excelsior, BARM Area Book Adaptation Rights Market. 25 editori e agenzie letterarie europei e internazionali avranno la possibilità di proporre i diritti di adattamento cinematografico delle loro opere durante incontri one-to-one.



Ore 9.30 – 9.45, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti Final Cut in Venice. Introduzione del progetto e saluti del Direttore Alberto Barbera all’apertura della settima edizione del workshop che sostiene il completamento di film provenienti da paesi africani e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina e Siria.



Ore 9.45 – 13.30 / 14.45 – 16.15, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti Final Cut in Venice. Proiezione 6 progetti selezionati per la settima edizione del workshop.



EUROPEAN FILM FORUM

Ore 15.45 – 18.30, Hotel Excelsior, Sala Stucchi European stories go global: promoting European audiovisual works beyond Europe.

In associazione col programma europeo Creative Europe MEDIA, La Biennale di Venezia organizzerà la quinta edizione del European Film Forum (31 agosto 2019), con la partecipazione di figure importanti del settore, provenienti da tutto il mondo.

In occasione del 76. anniversario della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, questo evento analizzerà come i progetti europei possano attirare un pubblico più ampio nei mercati terzi chiave, incluse l’Asia e le Americhe.

L’evento sarà inaugurato da Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia. Interverrà inoltre Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’economia e la società digitali.

ANICA - FOCUS ON CHINA

Ore 17.00 – 19.00, Palazzo del Cinema, Sala Pasinetti

ANICA incontra Focus China. VPB Market Screening “Focus on China”

ANICA Special Event



EVENTI SPECIALI ALL’INTERNO DEL VENICE PRODUCTION BRIDGE

Ore 11.00 – 13.00, Spazio Incontri (Isola del VR)

Collective Wisdom on VR Island. Panel and reception on Co-Creative Practices organizzato da CoCreation Studio at MIT Open Documentary Lab