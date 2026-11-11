L'11 novembre 1926 nasceva ufficialmente la Mother Road degli Stati Uniti: la strada che collegava Chicago a Los Angeles veniva inserita nel sistema delle highway federali con il numero 66. A cent'anni di distanza, è ancora uno dei simboli più riconoscibili della cultura americana. Ecco alcuni dei più significativi racconti cinematografici che la vedono protagonista, da "Easy Rider" a "Rain Man" e "Cars" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La chiamano Mother Road, la Strada Madre degli Stati Uniti. Correva da Chicago a Los Angeles, dal freddo del lago Michigan al caldo della spiaggia di Santa Monica. Attraversa otto Stati e tre fusi orari, per 3.940 chilometri. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, California. La Route 66 è un simbolo di libertà: racchiude le infinite possibilità che il secolo scorso prometteva. Alcune le ha mantenute, altre le ha viste sfumare. Dismessa nel 1985, può essere ancora percorsa in alcune tratte, quelle che oggi sono diventate la Historic Route 66. Nasceva ufficialmente l’11 novembre del 1926, 100 anni fa, quando veniva inserita nel sistema delle highway federali statunitensi con il numero 66 (anche se i lavori finirono nel 1938). Un monumento per la cultura pop, è stata raccontata in infinite opere in tutte le arti. Per celebrarne l’anniversario, ecco 8 film dove è parte integrante della trama.

La Route 66, 100 anni di storia a stelle e strisce La Route 66 è stata la strada delle migrazioni durante la Grande Depressione. Da lì sono passate innumerevoli famiglie che, distrutte dalla crisi economica e dalle tempeste di sabbia del Dust Bowl degli anni Trenta, abbandonarono le regioni agricole del Midwest e delle Grandi Pianure per cercare lavoro nella ricca California, a metà tra speranza e precarietà. È anche la strada dei viaggi in automobile del dopoguerra e della controcultura degli anni Sessanta, del primo turismo di massa negli States, dei diner e delle stazioni di servizio dalle insegne al neon. Vedi anche Libri e film, la Route 66 celebrata dalla cultura pop

Furore (1940) Il primo film che ha aperto le porte alla Route 66 all’immaginario collettivo, anche fuori dagli States, è Furore di John Ford, 1940, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, Furore (The Grapes of Wrath), quello che per primo definì la Route la Mother Road. Segue il viaggio della famiglia Joad, costretta ad abbandonare la propria fattoria in Oklahoma durante la Grande Depressione dopo essere stata sfrattata e aver visto sfumare ogni possibilità di sostentamento a causa della siccità. I Joad si mettono quindi in viaggio verso l’Eden di quegli anni, la California. La loro traversata non è però rose e fiori: dietro la speranza si nascondono lo sfruttamento dei lavoratori e il fallimento della promessa di prosperità americana. Nel cast anche Jane Darwell e Henry Fonda. Approfondimento Viaggi da film, 30 scatti nei luoghi del cinema

Una scena di "Furore" - ©Webphoto

Detour - Deviazione per l’inferno (1945) Molto più dark è l’atmosfera di Detour - Deviazione per l’inferno di Edgar G. Ulmer (1945), dove la Route 66 non ha più nulla di romantico. Questa volta il viaggio è del pianista di New York Al Roberts (Tom Neal), che cerca di raggiungere la sua fidanzata Sue Harvey (Claudia Drake) a Los Angeles, facendo ricorso solo all’autostop. Arrivato in Arizona, il passaggio che gli offre un uomo diventa l’inizio di una tragica serie di eventi costellata di morti. Vedi anche Da Thelma e Louise a Wild, i migliori film on the road al femminile

La locandina di "Detour" - ©Webphoto

Easy Rider – Libertà e Paura (1969) Verso la fine degli anni Sessanta, la Route 66 è ormai diventata sinonimo della controcultura e della contestazione di una parte di americani verso il lato più conservatore e conformista del Paese. Il viaggio adesso è sinonimo di ribellione verso costrutti sociali ben radicati. Sul grande schermo lo racconta bene Easy Rider – Libertà e Paura di Dennis Hopper (1969), dove Wyatt (Captain America, Peter Fonda) e Billy (Hopper stesso) sfrecciano per la Route 66 in motocicletta, capelli lunghi al vento e musica rock ad accompagnarli, dopo aver concluso un affare di droga a Los Angeles, con meta finale New Orleans, in occasione del Mardi Gras (il Martedì Grasso di Carnevale). Tra Harley-Davidson, paesaggi rurali, giacche di pelle, bandane e bandiere a stelle e strisce, il film viene considerato un punto di svolta per il genere del road movie e uno dei manifesti della corrente della New Hollywood. Nel cast anche Jack Nicholson, avvocato alcolista incontrato in cella dai protagonisti. Vedi anche "Easy Rider", tutte le curiosità sul film

Peter Fonda e Dennis Hopper - ©Webphoto

Strada a doppia corsia (1971) Non sempre la Route 66 è il mezzo attraverso cui arrivare a una meta. Non lo è in Strada a doppia corsia (Two-Lane Blacktop) di Monte Hellman, 1971, dove è invece la metafora esistenziale di chi corre senza un traguardo da raggiungere. Qui invece che le Harley ci sono le auto. Una è la Chevrolet modificata per le gare con a bordo i due protagonisti, identificati soltanto come Pilota (il cantautore James Taylor) e Meccanico (Dennis Wilson, il batterista dei Beach Boys), a cui si aggiunge poi una Ragazza vagabonda incontrata per caso (Laurie Bird). L’altra è la Pontiac GTO di un ragazzo che conosciamo solo come GTO (Warren Oates). Le due macchine si sfidano: vincerà chi arriva per primo a Washington. Il film negli anni è diventato un cult, anche rileggendo il periodo storico in cui è uscito. Erano i tempi in cui si iniziava a rimpiazzare la Route 66 per la nuova rete di Interstate Highways. Vedi anche 15 film che ti aiutano a viaggiare. FOTO

James Taylor, Dennis Wilson e Laurie Bird - ©Webphoto

Starman (1984) Il road movie si incrocia con il fantascientifico in Starman di John Carpenter. Il protagonista Scott/Starman, Jeff Bridges, è un extraterrestre che – arrivato sulla Terra - assume le sembianze del marito defunto di Jenny Hayden, interpretata da Karen Allen. La spinge ad accompagnarlo dal Wisconsin all'Arizona: ha soltanto tre giorni per raggiungere il luogo in cui la sua astronave dovrà recuperarlo. I due diventano così fuggitivi, inseguiti dalle autorità sulle tracce di Jenny, e attraversano gli Stati Uniti in automobile, mentre la donna abbandona l’iniziale riluttanza verso il suo compagno di viaggio e tra i due nasce l’amore. In Starman la Route 66 entra attraverso le location: alcune scene furono filmate in Arizona, nella contea di Coconino, in particolare nei dintorni del Meteor Crater e del Meteor City Trading Post. Approfondimento Alieni buoni e cattivi, i più celebri del cinema (da E.T. ad Alien)

Jeff Bridges e Karen Allen - ©Webphoto

Bagdad Café (1987) Tra i titoli che più hanno creato l’immaginario attuale della Route 66 c’è anche Bagdad Café di Percy Adlon (1987), ambientato in una caffetteria-motel nel Deserto del Mojave in California. Lì arriva la turista tedesca Jasmin (Marianne Sägebrecht), che stringe un’insolita amicizia con la proprietaria Brenda (CCH Pounder). Il locale, sperso nel nulla, è in crisi. La presenza di Jasmin riesce però a smuovere qualcosa e il la caffetteria-motel diventa un luogo di incontro tra viandanti, una piccola comunità in mezzo al nulla. Il film è così pervaso dal senso di solitudine del deserto e dal calore generato dagli incontri casuali. Il set è diventato una tappa turistica: il Sidewinder Café di Newberry Springs, dove si svolsero le riprese, fu poi ribattezzato Bagdad Café. Leggi anche Viaggi nelle location di film e serie tv, 10 mete da non perdere. FOTO

Marianne Sägebrecht e CCH Pounder - ©Webphoto

Rain Man – L’uomo della pioggia (1988) Vincitore di quattro Premi Oscar, in Rain Man – L’uomo della pioggia di Barry Levinson (1988) il viaggio è di Charlie Babbit (Tom Cruise), che scopre dopo la morte del padre di aver un fratello maggiore autistico (Dustin Hoffman, Oscar come migliore attore protagonista), ospite di una struttura assistenziale a poca distanza da Cincinnati, dove viveva il padre. Charlie lo porta via dalla clinica e insieme iniziano a percorrere in auto i 2mila chilometri che li separano da Los Angeles. Nel cast anche Valeria Golino nel ruolo di Susanna, la fidanzata di Charlie, in una delle sue prime grandi prove hollywoodiane. Vedi anche Tom Cruise posa per GQ a 20 anni dall'ultima copertina

Valeria Golino, Tom Cruise e Dustin Hoffman - ©Webphoto

Cars – Motori ruggenti (2006) Nel nuovo millennio, la Route 66 è protagonista dei blockbuster con il film d’animazione Cars - Motori ruggenti (2006) di John Lassater, prodotto da Pixar e co-prodotto da Disney. L’auto da corsa protagonista è Saetta McQueen, che durante il viaggio verso una gara in California finisce per sbaglio a Radiator Springs, cittadina dimenticata lungo la vecchia Route 66. Qui incontra una comunità di automobili che gli insegna a rallentare e a riscoprire il valore delle relazioni, in contrasto con la sua ossessione per la velocità e il successo. Radiator Springs diventa il luogo immaginario in cui si concentrano le storie di moltissime cittadine cadute in declino dopo essere state tagliate fuori dai nuovi flussi di traffico delle infrastrutture più moderne. Leggi anche Cars - Motori ruggenti, tutto sul film d'animazione che torna in sala