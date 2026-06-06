Il 6 giugno 1976 arrivava nelle sale del Regno Unito la pellicola di Richard Donner che ha dato origine al celebre franchise, tra sequel, prequel, remake, romanzi e una serie tv. Le vicende del piccolo Damien hanno avuto un grande successo al botteghino trasformandosi nel tempo in un cult. Ecco cosa sapere

Sono passati 50 anni dalla prima uscita al cinema di The Omen (poi portato in Italia con il titolo Il presagio). La pellicola diretta da Richard Donner e interpretata da Gregory Peck arrivò nelle sale del Regno Unito il 6 giugno 1976, ebbe un grande successo e ha dato vita a un franchise con romanzi, tre sequel cinematografici, un prequel, un remake e una serie tv, tutti incentrati sulle vicende del piccolo Damien Thorn, un bambino che in realtà è l’Anticristo. Ecco le curiosità da sapere.

La nascita del primo film

Lo sceneggiatore David Seltzer fu assunto e impiegò un anno per scrivere il copione. La trama ruota intorno alla famiglia Thorn: Robert è un ambasciatore americano, la moglie dà alla luce un bimbo morto e l’uomo decide (senza informare la coniuge) di accettare la sostituzione del neonato con un bambino nato contemporaneamente, la cui madre è deceduta durante il parto. Il piccolo viene chiamato Damien e crescendo iniziano a verificarsi eventi misteriosi e morti violente: il bambino si rivela essere l'Anticristo profetizzato nei testi sacri. La regia della pellicola fu affidata a Richard Donner.

Il romanzo

Lo sceneggiatore David Seltzer scrisse anche un romanzo, intitolato Il presagio, basato sul film ma uscito due settimane prima della diffusione della pellicola al cinema. Questo ha creato il malinteso che ha fatto credere a molti spettatori che il film fosse la trasposizione del romanzo e non il contrario. Nel libro, Seltzer ha ampliato diversi punti della trama e caratterizzazioni dei personaggi, oltre a cambiare alcuni nomi.

Il cast

Gregory Peck dà il volto al diplomatico Robert Thorn, mentre Lee Remick interpreta sua moglie Katherine. Il ruolo del piccolo Damien venne invece affidato ad Harvey Spencer Stephens. Il produttore Harvey Bernhard sostiene che Gregory Peck fosse stato da subito l’idea iniziale per il protagonista. Ma in realtà c’erano dubbi dalle case di produzione se fosse il caso di affidare al suo volto rassicurante un ruolo del genere. Altri attori considerati furono Oliver Reed, William Holden, Charlton Heston (che rifiutò non volendo passare un intero inverno da solo in Europa) e ancora Dick Van Dyke e Charles Bronson. Invece per il ruolo di Damien, furono provinati oltre 500 candidati. Stephens ottenne la parte dopo che il regista incoraggiò i ragazzi ad attaccarlo durante un provino di gruppo, e il piccolo lo graffiò e lo prese a calci all'inguine. Per farlo sembrare più spaventoso gli vennero tinti di nero i capelli e gli furono fatte usare lenti a contatto colorate.