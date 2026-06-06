Il presagio, 50 anni fa l’horror con Gregory Peck inaugurava la saga di Omen: 10 curiositàCinema
Il 6 giugno 1976 arrivava nelle sale del Regno Unito la pellicola di Richard Donner che ha dato origine al celebre franchise, tra sequel, prequel, remake, romanzi e una serie tv. Le vicende del piccolo Damien hanno avuto un grande successo al botteghino trasformandosi nel tempo in un cult. Ecco cosa sapere
Sono passati 50 anni dalla prima uscita al cinema di The Omen (poi portato in Italia con il titolo Il presagio). La pellicola diretta da Richard Donner e interpretata da Gregory Peck arrivò nelle sale del Regno Unito il 6 giugno 1976, ebbe un grande successo e ha dato vita a un franchise con romanzi, tre sequel cinematografici, un prequel, un remake e una serie tv, tutti incentrati sulle vicende del piccolo Damien Thorn, un bambino che in realtà è l’Anticristo. Ecco le curiosità da sapere.
La nascita del primo film
Lo sceneggiatore David Seltzer fu assunto e impiegò un anno per scrivere il copione. La trama ruota intorno alla famiglia Thorn: Robert è un ambasciatore americano, la moglie dà alla luce un bimbo morto e l’uomo decide (senza informare la coniuge) di accettare la sostituzione del neonato con un bambino nato contemporaneamente, la cui madre è deceduta durante il parto. Il piccolo viene chiamato Damien e crescendo iniziano a verificarsi eventi misteriosi e morti violente: il bambino si rivela essere l'Anticristo profetizzato nei testi sacri. La regia della pellicola fu affidata a Richard Donner.
Il romanzo
Lo sceneggiatore David Seltzer scrisse anche un romanzo, intitolato Il presagio, basato sul film ma uscito due settimane prima della diffusione della pellicola al cinema. Questo ha creato il malinteso che ha fatto credere a molti spettatori che il film fosse la trasposizione del romanzo e non il contrario. Nel libro, Seltzer ha ampliato diversi punti della trama e caratterizzazioni dei personaggi, oltre a cambiare alcuni nomi.
Il cast
Gregory Peck dà il volto al diplomatico Robert Thorn, mentre Lee Remick interpreta sua moglie Katherine. Il ruolo del piccolo Damien venne invece affidato ad Harvey Spencer Stephens. Il produttore Harvey Bernhard sostiene che Gregory Peck fosse stato da subito l’idea iniziale per il protagonista. Ma in realtà c’erano dubbi dalle case di produzione se fosse il caso di affidare al suo volto rassicurante un ruolo del genere. Altri attori considerati furono Oliver Reed, William Holden, Charlton Heston (che rifiutò non volendo passare un intero inverno da solo in Europa) e ancora Dick Van Dyke e Charles Bronson. Invece per il ruolo di Damien, furono provinati oltre 500 candidati. Stephens ottenne la parte dopo che il regista incoraggiò i ragazzi ad attaccarlo durante un provino di gruppo, e il piccolo lo graffiò e lo prese a calci all'inguine. Per farlo sembrare più spaventoso gli vennero tinti di nero i capelli e gli furono fatte usare lenti a contatto colorate.
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I presunti incidenti
Come spesso accade per film simili, i media e la stessa produzione diffusero notizie di presunti incidenti inspiegabili sul set e strane coincidenze, un modo per aumentare l’interesse e la paura degli spettatori. Tra questi si ricordano la notizia dell’aereo su cui viaggiavano membri del cast che venne colpito da fulmini, gli inspiegabili comportamenti dei cani usati nel film e un incidente mortale avvenuto a 66,6 km dalla cittadina di Ommen, nei Paesi Bassi.
La scena dei babbuini
Per la scena in cui l'auto di Katherine Thorn viene attaccata dai babbuini, la produzione inizialmente ha cercato di far attaccare gli animali mettendo del cibo intorno alla vettura (dopo che erano stati lasciati a digiuno la sera prima). Alla fine l'effetto desiderato si è ottenuto usando un babbuino alfa che ha scatenato l’attacco. Secondo Richard Donner, il terrore di Lee Remick durante la scena era autentico.
Il numero 666
Nel film viene spiegato a Robert Thorn che il numero 666 è il "segno della bestia”, un concetto del Libro dell’Apocalisse che il pubblico nel 1976 ancora conosceva poco. Proprio a causa del successo del film, il numero 666 è entrato nella cultura popolare.
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L’Oscar vinto
Jerry Goldsmith ha vinto l’unico Oscar della sua carriera grazie alla colonna sonora composta per la pellicola. Venne anche nominato nella categoria per la miglior canzone, ma la sua Ave Satani venne sconfitta da Evergreen di Barbra Streisand e Paul Williams di A Star Is Born. Altre nomination per il film arrivarono ai Golden Globe, per Harvey Stephens come miglior attore debuttante, e ai Bafta per Billie Whitelaw come miglior attrice non protagonista.
Il successo commerciale
Portato nelle sale dalla 20th Century-Fox, il film ha ricevuto inizialmente recensioni contrastanti dalla critica, ma è stato un successo commerciale: a fronte di un budget di 2,8 milioni di dollari ha incassato circa 61 milioni al botteghino (equivalenti a 334 milioni attuali), diventando uno dei film di maggior incasso del 1976. Negli anni le recensioni retrospettive sono state molto più favorevoli facendogli acquisire uno status di cult. L’edizione home video è stata distribuita con il titolo Omen - Il presagio.
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Il franchise
Dal film è nato un fortunato franchise con tre sequel: La maledizione di Damien (Damien – Omen II) uscito nel 1978, Conflitto finale (The Final Conflict) del 1981 e Omen IV - Presagio infernale (Omen IV: The Awakening) produzione tv del 1991. La saga cinematografica horror si è arricchita poi nel 2006 di un remake del film originale, con Liev Schreiber e Julia Stiles nei ruoli di Robert e Katherine, e Mia Farrow che interpreta la signora Baylock. Il lancio di Omen - Il presagio è avvenuto il 6 giugno 2006 (il 6/6/06, per sfruttare a livello di marketing i numeri associati al diavolo). Nel 2024 invece è arrivato un prequel del primo film intitolato Omen - L'origine del presagio (The First Omen).
La serie tv e i romanzi
Nel 1995, un pilot televisivo intitolato The Omen è stato trasmesso sulla Nbc. Ma l’idea di una serie tv fallì e il progetto non andò avanti. Bisognerà aspettare il 2016 per la serie tv Damien: una sola stagione andata in onda su A&E. Si tratta di un sequel diretto del film di Donner e racconta le vicende di Damien Thorn trentenne, interpretato da Bradley James. Infine va ricordato che visto il buon successo dell’esperimento del romanzo del 1976 di Seltzer, altri libri vennero pubblicati negli anni seguenti. Uno fu scritto da Joseph Howard nel 1978, altri tre da Gordon McGill negli anni Ottanta.
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