La commedia, diretta da Tom Shadyac, approdava nelle sale statunitensi il 28 giugno 1996. Ispirato a "Le folli notti del dottor Jerryll", il film esalta la versatilità artistica del protagonista, che in 95 minuti veste i panni di ben sette personaggi. Successo al botteghino, l'anno successivo la pellicola si aggiudica il Premio Oscar al "Miglior trucco"

Era il 28 giugno 1996 quando Il professore matto debuttava sul grande schermo con l'uscita nelle sale statunitensi. Passati trent'anni, la commedia diretta da Tom Shadyac rimane una delle prove cinematografiche più riuscite di Eddie Murphy, acclamato per la sua versatilità artistica. Ecco 8 cose da sapere sul film.

La trama L'attore newyorkese interpreta Sherman Klump, mite accademico universitario che convive con una forma grave di obesità. Lo scienziato sperimenta su sé stesso un farmaco miracoloso in grado di abbattere il peso, con l'obiettivo di conquistare la donna di cui è innamorato, Carla Purty, interpretata da Jada Pinkett Smith. La pozione dà vita a "Buddy Love", carismatico ma malvagio alter ego di Sherman. Sette personaggi Nei 95 minuti di lungometraggio Eddie Murphy interpreta, oltre alle due anime del professore, altri cinque personaggi. Cletus, Anna Pearl Jenson, Ida Mae Jenson ed Ernie Klump sono tutti parenti stretti del protagonista, mentre Lance Perkins, parodia della celebrità televisiva Usa Richard Simmons, è un istruttore di fitness del piccolo schermo ammirato da Sherman. Non è la prima volta che l'artista dà vita a più personaggi nello stesso film. Ne Il Principe cerca moglie, uscito otto anni prima, Murphy aveva ricoperto quattro ruoli: Akeem Joffer, Clarence, Randy Watson e Saul. Approfondimento Shrek, Eddie Murphy aggiorna sul film dedicato a Ciuchino

Le folli notti del dottor Jerryll Per il film il regista Tom Shadyac si è ispirato a Le folli notti del dottor Jerryll, film del 1963 diretto e interpretato da Jerry Lewis che riproponeva, in chiave comica, il romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Lewis stesso darà un contributo e figura come produttore esecutivo del film del 1996 con Eddie Murphy. La magia del trucco da Oscar Oltre alla versatilità interpretativa di Murphy, Il professore matto ha conquistato il pubblico per il sapiente utilizzo del trucco diretto da Rick Baker e David LeRoy Anderson. La "magia" del make up trasforma il protagonista, che riesce a interpretare personaggi differenti per sesso, età, stazza e atteggiamenti. Grazie agli effetti speciali, poi, le varie maschere interagiscono tra loro, come nella famosa scena del pranzo di famiglia, un espediente che contribuisce a potenziare l'effetto comico. Nel 1997 il film si è aggiudicato il Premio Oscar nella categoria Miglior trucco". Approfondimento Pantera Rosa, Eddie Murphy sarà il nuovo ispettore Clouseau

I costumi I costumi imbottiti di Murphy erano fatti di schiuma di uretano e riempiti di sacche di liquido per farli ondeggiare in modo credibile. "Quando abbiamo girato Il professore matto ha passato più di 80 giorni sulla sedia del trucco. Per quanto io ami il trucco, anche io mi sarei lamentato alla fine, ma Eddie no", ha detto il make up artist Baker. Il cameo di Chappelle Nel cast figura anche la stella della stand-up comedy Dave Chappelle, che in un cameo interpreta Reggie Wharrington, crudele cabarettista che umilia il professore spingendolo ad assumere il farmaco dimagrante che lo trasformerà in Buddy Love. Approfondimento "Beverly Hills Cop" compie 40 anni, 15 curiosità sul film