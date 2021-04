Il golf in tv è per tutti, il golf in campo no: i film più belli

La scelta di permettere di giocare solo a chi ha un handicap 36 o inferiore, costringe tanti amanti di questo sport a stare lontano dai ferri e dai green. Per fortuna il divano accoglie tutti...ecco alcuni film che vi faranno sentire in azione

Il Covid (tutto sul coronavirus) ha frenato le attività sportive. Anche quella all'aria aperta e distanziate hanno subito limitazioni. Ma c'è chi ha scelto di appesantire queste limitazioni mandando i più bravi in campo e queli meno bravi davanti al televisore. Senza passare dal green, potremmo dire parafrasando il Monopoli. Per fortuna ci sono tanti film di golf per compensare l'astinenza da campo. Se in casa avete qualcuno che ha un handicap 36 o inferiore magari vi raggiunge per il secondo tempo, perché qualcuno ha stabilito che più si è bravi più si sanno mantenere e distanze sociali e sportive. Ovviamente la quota annuale resta invariata...pecunia non olet. E dunque aspettando che le regole tornino uguali per tutte, dedichiamoci ai film golfistici!



Il più bel gioco della mia vita ha la regia di Bill Paxton e racconta una storia vera, ci accompagna nella vita di Francis Ouimet, interpretato da Shia LaBeouf. Eppure sembra di essere in una favola perché è il sogno di qualunque principiante: un giovane golfista debutta vincendo gli U.S Open del 1913.



Tin Cup, con Kevin Costner e la regia di Ron Shelton, porta in evidenza una delle patologie tipiche di chi gioca a golf, il brutto carattere. E' facile perdere le staffe per un colpo sbagliato, anche tra dilettanti. In questa pellicola Kevin Costner è un irascibile campione di golf che ha il privilegio di partecipare a un torneo importante. Riuscirà a controllarsi?



Seven Days in Utopia sembra quasi un romanzo di formazione. La regia è di Matt Russell e racconta di un giovane golfista che debutta in maniera pessima al suo primo torneo importante e in Utopia dove la sua vita cambierà per sempre.



A Gentleman’s Game è uno sguardo sul mondo del vecchio golf, quando era uno sport esclusivo, diretto da J. Mills Goodloe. Oggi è più accessibile (se te lo fanno praticare ovviamente, se non ti costringono a casa per eccesso di handicap). Racconta di Timmy, un ragazzo che ama il golf. Quando viene ammesso in un circolo esclusivo si scontra con gerarchie interne che rischiano di condurlo alla disillusione.



Occhio alla palla è una pellicola di Norman Taurog. Harvey Miller jr (Jerry Lewis) è un bravo golfista finché non si trova davanti il pubblico: la gente lo terrorizza e i colpi spariscono. Scoperto che Joe Anthony (Dean Martin), fratello della sua fidanzata Lisa (Barbara Bates), è un buon giocatore, ne diventa il caddie.





La leggenda di Bagger Vance è diretto da Robert Redford e nasce dall'omonimo romanzo di Steven Pressfield. E' Will Smith a interpretare Bagger Vance, un caddie che vuole rivitalizzare un grande ex campione, cui presta il corpo Matt Damon. Protagonista femminile è Charlize Theron.



Tommy’s Honour è diretto da Jason Connery, il figlio di Sean. La storia è ambientata nel tardo Ottocento e narra dei due giocatori scozzesi Old Tom Morris e Young Tom Morris, ritenuti i precursori del golf moderno.



Bobby Jones genio del golf è un'altra storia vera per la regia di Rowdy Herrington. Al centro della narrazione c'è Robert “Bobby” Tyre Jones Jr e il suo viaggio dalla fanciulezza in Georgia fino al Grande Slam nel 1930. Ma quello che di questo talento ha lasciato il segno è stato il repentino e immotivato ritiro.



Un tipo imprevedibile è diretto da Dennis Dugan. Un ex giocatore di hockey incontra la sua seconda chance nel golf. E' una commedia dissacrante e iconoclasta con Adam Sandler.



Lui e lei porta la firma di uno dei più grandi registi di ogni epoca George Cukor. Anche l'attrice protagonista è una icona senza tempo, si tratta di Katherine Hepburn. Al suo fianco Spencer Tracy. Tra una buca e l'altra per la campionessa Hepburn ci sono bisticci, discussioni e un nuovo, fascinoso allenatore.



Palla da golf è una commedia spassosa diretta da Harold Ramis che ha per protagonista un giovane e multi-tasking caddie. Nel ruolo del giardiniere c'è Bill Murray.



The short game è un documentario che segue alcuni ragazzi impegnati a vincere lo U.S. Kids Golf World Championship 2012. La pellicola sottolinea la loro determinazione per poi svoltare un po' di pagine di calendario e farci vedere che obiettivi, nel tempo, hanno raggiunto.



Lo sport più distensivo del mondo ci mostra in campo due miti animati, Tom e Jerry. Infatti la regia è del duo Hanna e Barbera. Tom vorrebbe giocare a golf, Jerry lo boicotta e si ritrova nell'insolito ruolo di tee.



Follow the Sun è un fim di Sidney Lanfield che ci accompagna nella vita di Ben Hogan, un mito di questo sport. Protagonista femminile, nel ruolo del grande amore del camione, è Anne Baxter.