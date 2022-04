6/16 ©Webphoto

L'uomo che sapeva troppo (The Man Who Knew Too Much), 1956 – Day stupisce la critica anche in questo thriller, in cui Alfred Hitchcock la sceglie per interpretare Jo McKenna, cantante americana in vacanza in Marocco con il marito (James Stewart) e il figlio. La famiglia si ritrova al centro di un intrigo internazionale. Da manuale la sequenza durante il concerto londinese alla Royal Albert Hall: per alcuni, la miglior prova di recitazione della sua carriera. Nel film canta il celebre tema musicale - che vince l’Oscar - Que sera, sera (Whatever Will Be, Will Be)