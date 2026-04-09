I 60 anni di Cynthia Nixon, non solo Miranda: i suoi ruoli principali

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Cynthia Nixon compie 60 anni, i suoi ruoli principali da Miranda Hobbes ad Ada Brook. FOTO

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L'attrice statunitense è nata a New York il 9 aprile 1966. Debutta giovanissima a Broadway e al cinema in film come "Il rapporto Pelican" e "Baby Birba - Un giorno in libertà". Sul piccolo schermo ha ottenuto grande successo interpretando il ruolo dell'avvocato Miranda Hobbes nella serie tv "Sex and the City" e nel sequel "And Just Like That". Negli ultimi anni è tornata in televisione in "Ratched" e "The Gilded Age". Ecco i suoi personaggi più noti

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