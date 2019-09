Strange But True con Margaret Qualley, l'anteprima

Sono quelle storie che incutono timore. ma dalle quali non si riesce a distogliere l'attenzione. Arriverà nei cinema dal 12 settembre, Strange But True, thriller che si avvicina ai confini con il paranormale. Potete vederne alcuni minuti in anteprima mercoledì 11 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema.



Dopo il tradizionale ballo di fine anno la coppia di adolescenti Melissa e Ronnie trascorre una notte romantica. Per la loro è la prima volta e sembra l'inizio di una avventura magica. Ma il destino scompiglia le carte: in seguito hanno un incidente d’auto e Ronnie muore per le conseguenze riportate. Trascorrono cinque anni e Melissa sciocca la famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui. Lo strano evento fa riavvicinare il fratello di Ronnie e i genitori che non riuscivano a superare il lutto. Ma siamo ai confini del paranormale. Che è successo veramente? Sarà tutto...strano ma vero?