E poi c'è Katherine con Emma Thompson: l'anteprima

E' una storia che racconta il mondo della televisone in maniera ruvida. Emma Thompson è una potente conduttrice televisiva che rischia la chiusura del suo show se non accetta di assumere un'autrice donna. E poi c'è Katherine arriva al cinema il 12 settembre ma martedì 10 alle ore 21 potete vederne alcuni minuti in anteprima all'interno di 100X100Cinema.



Katherine Newbury è la regina del piccolo schermo nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una donna che odia le donne accade che Molly viene assunta come l’unica donna nella stanza degli autori rigorosamente maschili di Katherine. Ma Molly potrebbe non bastare a risollevare le sorti del programma in quanto Katherine deve affrontare anche la realtà dei bassi ascolti e un’azienda che vuole comunque sostituirla. Molly vuolle dimostrare che non è stata assunta solo in quanto donna e dunque è determinata ad aiutare Katherine a rivitalizzare il suo spettacolo e la sua carriera.