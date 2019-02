La paranza dei bambini: la clip in anteprima

Una clip in anteprima de La Paranza dei bambini ( Vision ) è su Sky Cinema Uno in coda a Il Cinemaniaco incontra Roberto Saviano e Claudio Giovannesi in programma alle ore 20.30 di mercoledì 13 febbraio. L'uscita nelle sale è mercoledì 13

L'appuntamento con una clip in anteprima de La Paranza dei bambini (Vision) è su Sky Cinema Uno in coda al Cinemaniaco incontra Roberto Saviano e Claudio Giovannesi in programmazione alle ore 20.30 di mercoledì 13 febbraio su Sky Cinema Uno. L'uscita nelle sale è mercoledì 13.



Il film è tratto dal terzo libro di Roberto Saviano, lo scrittore napoletano che vive sotto scorta dal 2006. Dopo Gomorra, che ha ispirato la serie di Sky Atlantic (la quarta stagione debutta venerdì 29 marzo alle ore 21.15), Saviano ha pubblicato ZeroZeroZero, sul traffico di cocaina, nel 2013, seguito nel 2016 da La Paranza dei bambini, la storia criminali poco più che adolescenti reclutati dalla camorra. I protagonisti sono sei ragazzi quindicenni nella Napoli contemporanea: Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ e Briato. Tutti vogliono fare soldi, indossare vestiti firmati e sgommare su motorini dell'ultima generazione. Vogliono conquistare il Rione Sanità. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che devono giocarsi tutto e subito. Ma presto si troveranno a un bivio: in gioco ci sono amore e amicizia.