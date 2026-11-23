Sommario La rassegna diretta da Francesca Piggianelli si apre il 26 novembre a Grottaferrata con tre corti, i premi ai nuovi talenti e La voglia matta di vivere, in cui Ricky Tognazzi racconta il padre anche attraverso i Super 8 di famiglia. Il 28 e il 29 Monte Compatri ospita gli omaggi a Mario Verdone, Angelo Infanti, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Anna Magnani e Lina Wertmüller. Tra gli ospiti attesi Carlo Verdone, Simona Izzo e Barbara Bouchet. Ingresso gratuito

Grande attesa per l’importante rassegna dove saranno presenti numerosi e importanti ospiti, tra cui citiamo Carlo e Luca Verdone, Ricky e Gian Marco Tognazzi , Simona Izzo Rossella Infanti , Igor Righetti , Maurizio Mattioli , Luca Manfredi , Lidia Vitale , Nadia Rinaldi , Yari Gugliucci , i grandi compositori di colonne sonore Fabio Frizzi e Paolo Vivaldi , il Premio Oscar Giorgio Gregorini e l’icona del Cinema italiano Barbara Bouchet.

Il 26 , 28 e 29 Novembre 2026 si terrà la rassegna Eredità d’Autore: I Grandi Maestri del Cinema Italiano e Premio per i grandi talenti , con la Direzione artistica di Francesca Piggianelli , realizzata con il contributo della Regione Lazio , in collaborazione con il Commissario Straordinario della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini , Avv. Marco De Carolis . Una kermesse dei protagonisti del cinema italiano che diventa un ponte tra passato e futuro, sostenendo anche le nuove generazioni di autori. ( Ingresso gratuito )

26 Novembre alle ore 15:30 presso Madison Cinema AlFellini (Grottaferrata) proiezioni dei cortometraggi Nata Libera di Massimiliano Galea, Tempi supplementari di Matteo Memè, Il protettore della foresta di Cristiano e Nicolò Ambrogioni con la consegna di Premi Speciali ai Nuovi talenti, a seguire, La voglia matta di vivere, il documentario scritto e diretto da Ricky Tognazzi.



28 e 29 Novembre 2026 alle ore 18:00 presso Sala Congressi Casa San Silvestro (Monte Compatri) un omaggio per valorizzare i grandi artisti di cui alcuni sono nati, vissuti o hanno recitato in film girati ai Castelli Romani; saranno proiettate clip significative dei grandi del cinema italiano e la consegna di Premi Speciali. Coordinatore della rassegna l’esperto cinematografico Stefano Di Tommaso, conduttore Simone Bartoli.



28 Novembre omaggio a Mario Verdone, Angelo Infanti e Alberto Sordi. Mario Verdone, uno dei più influenti critici cinematografici e intellettuali italiani del Novecento, saggista e narratore, storico e critico dello spettacolo. La famiglia Verdone ha dedicato al papà il documentario Mario Verdone: il critico viaggiatore di Luca Verdone. Angelo Infanti. Dagli esordi al cinema internazionale: ha raggiunto la grande notorietà globale nel film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Il grande attore nato a Zagarolo, dove è vissuto, ha lavorato in numerosi film di generi diversi con importanti registi ed anche per le sue interpretazioni comiche e brillanti accanto a Carlo Verdone. Alberto Sordi, il celebre attore, una vita per il cinema e la sua Roma, regista e comico italiano, ha recitato in circa duecento film, diretto vari lungometraggi di successo e vinto numerosi riconoscimenti; Igor Righetti, cugino di Alberto Sordi, ha scritto e diretto un omaggio con il docufilm Alberto Sordi Secret.

29 Novembre omaggio a Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Anna Magnani e Lina Wertmüller. Nino Manfredi, tra gli attori più amati dal pubblico di diverse generazioni, viene celebrato con il documentario Uno, nessuno, cento Nino di Luca Manfredi, realizzato con materiale originale girato dallo stesso regista in occasione degli ottant'anni del padre, filmati privati ed estratti da film, serie tv, commedie teatrali e musicali, spot pubblicitari tra i più famosi e rappresentativi della sua vasta carriera. Ugo Tognazzi è stato interprete di più di centocinquanta film, si intitola La voglia matta di vivere il documentario-ricordo scritto e diretto da Ricky Tognazzi, con interviste, le immagini delle pellicole di famiglia girate in Super8 tra Torvaianica e la città di Velletri, dove ha vissuto gran parte della sua vita e dove adesso riposa. Anna Magnani, tra le attrici più care del cinema, vincitrice di un Premio Oscar, sarà ricordata con una clip tratta dal documentario Ciao Anna di Elfriede Gaeng. Amata dal pubblico italiano e internazionale, ma anche delle nuove generazioni. Lina Wertmüller, prima donna ad essere candidata all’Oscar come miglior regista nel 1977, vincitrice dell’Oscar alla carriera nel 2020, verrà omaggiata dal regista Yari Gugliucci con il documentario Grazie Lina, produzione Alfiere Productions che racchiude aneddoti e materiale d’archivio raccolto nel corso di questi anni.