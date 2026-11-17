Il film con Tom Holland torna nelle sale in una versione estesa, con circa dieci minuti di scene inedite e il ritorno di Rosario Dawson nei panni di Claire Temple. L'appuntamento è per il 4 dicembre
Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland non ha ancora finito la sua corsa in sala. Sony ha annunciato che la versione estesa si intitolerà Spider-Man: [Brand New] Brand New Day e uscirà soltanto al cinema venerdì 4 dicembre. La prevendita dei biglietti apre il 19 novembre.
Spider-Man: Brand New Day, cosa c’è nella versione estesa
In tutto, le scene aggiunte durano circa dieci minuti. Tra queste - secondo le indiscrezioni - ci sarà una sequenza con Rosario Dawson nel ruolo dell'Infermiera di Notte.
Il ritorno dell’attrice è atteso da mesi. Era stata lei stessa a raccontarlo alla GalaxyCon: “Ho persino girato una scena nel nuovo film di Spider-Man, ma sono stata tagliata”. Secondo le ricostruzioni, la scena era stata eliminata per questioni di tempo e di ritmo.
Non è la prima volta che un film dell’Uomo Ragno torna in sala in versione allungata: anche No Way Home era stato ridistribuito con 11 minuti di scene tagliate e una nuova scena dopo i titoli di coda.
Un successo da record al botteghino
Sony punta sulla riedizione dopo un’estate straordinaria. Uscito il 31 luglio 2026 negli Stati Uniti, il film ha fatto registrare il miglior weekend d’esordio di sempre sul mercato nordamericano. È il film più visto dell’anno, primo nella classifica degli incassi interni di tutti i tempi e terzo a livello mondiale, con oltre 2,5 miliardi di dollari. Anche in Italia i numeri sono stati da primato: al debutto il film ha incassato più di 4 milioni di euro in 468 cinema, il miglior esordio di sempre per la saga e per un titolo Sony nel nostro Paese.
Diretto da Destin Daniel Cretton, il cinecomic schiera Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei e Mark Ruffalo.
Il calendario tra home video e Avengers: Doomsday
La nuova uscita cade in un momento particolare per il Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre, appena due settimane dopo il ritorno di Peter Parker. Secondo la stampa americana, la data del 4 dicembre coincide anche con la campagna di Sony per candidare il film all’Oscar come miglior film. Per chi preferisce vederlo a casa, la versione digitale è disponibile dal 6 ottobre, mentre 4K UHD, Blu-ray e DVD arriveranno il 15 dicembre. Le edizioni fisiche però non conterranno le scene eliminate, che per ora resteranno un’esclusiva delle sale.