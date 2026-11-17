Il film con Tom Holland torna nelle sale in una versione estesa, con circa dieci minuti di scene inedite e il ritorno di Rosario Dawson nei panni di Claire Temple. L'appuntamento è per il 4 dicembre

Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland non ha ancora finito la sua corsa in sala. Sony ha annunciato che la versione estesa si intitolerà Spider-Man: [Brand New] Brand New Day e uscirà soltanto al cinema venerdì 4 dicembre. La prevendita dei biglietti apre il 19 novembre.

Spider-Man: Brand New Day, cosa c’è nella versione estesa

In tutto, le scene aggiunte durano circa dieci minuti. Tra queste - secondo le indiscrezioni - ci sarà una sequenza con Rosario Dawson nel ruolo dell'Infermiera di Notte.

Il ritorno dell’attrice è atteso da mesi. Era stata lei stessa a raccontarlo alla GalaxyCon: “Ho persino girato una scena nel nuovo film di Spider-Man, ma sono stata tagliata”. Secondo le ricostruzioni, la scena era stata eliminata per questioni di tempo e di ritmo.

Non è la prima volta che un film dell’Uomo Ragno torna in sala in versione allungata: anche No Way Home era stato ridistribuito con 11 minuti di scene tagliate e una nuova scena dopo i titoli di coda.