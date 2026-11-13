In esclusiva sul sito di Sky TG24 il primo teaser trailer di Sanguara, nuovo folk horror di Mattia Riccio, atteso nel 2027. Due studenti di antropologia cercano le tracce di un’antica comunità etrusca nei Monti Simbruini. Il bosco custodisce una storia di violenza che i secoli non hanno cancellato. Dopo La figlia del bosco, il regista torna a interrogare la paura e la memoria dei luoghi. Nel cast Giorgia Palmucci, Daniel De Rossi, Alessandro Sardelli e Davide Lo Coco. Riprese tra Monte Livata e Jenne Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il tempo dovrebbe guarire le ferite. Il cinema dell’orrore ha qualche ragione per dubitarne. In Sanguara, il nuovo folk horror scritto e diretto da Mattia Riccio, una violenza consumata secoli fa continua a farsi sentire nel presente. Il primo teaser trailer, che presentiamo in esclusiva sul sito di Sky TG24, introduce un racconto ambientato nei boschi dei Monti Simbruini, dove cercare le tracce di una comunità scomparsa significa avvicinarsi a qualcosa che il tempo non ha saputo archiviare. Il film è atteso nel 2027.

Le immagini del teaser di Sanguara Nei 42 secondi del teaser, l’inquietudine abita soprattutto la luce del giorno. Una ragazza legge appoggiata a un tronco; il montaggio accosta bacche rosse portate alla bocca e un teschio fra le radici. Nei campi lunghi, le figure umane diventano minuscole dentro il paesaggio. Persino la cavità del tronco che incornicia i cartelli sembra una bocca spalancata. Anche da fermo, questo bosco sembra capace di inghiottire chi lo attraversa

La trama di Sanguara e i rischi della ricerca sul campo Due studenti di antropologia raggiungono una zona isolata su suggerimento del loro relatore. Vogliono capire che cosa sia accaduto a un’antica comunità etrusca, scomparsa misteriosamente. Una ricerca universitaria, almeno nelle intenzioni. Poi il territorio si fa ostile, i segreti affiorano e una presenza indefinibile accompagna il loro cammino. Difficile mantenere il distacco dello studioso quando il passato sembra seguirti fra gli alberi. L’indagine conduce i protagonisti verso una storia di violenza mai del tutto sepolta, mentre realtà e soprannaturale cominciano a confondersi. La domanda cambia: dalla sorte di chi abitava quei luoghi a ciò che continua ad abitarli.

Il folk horror e un paesaggio che smette di rassicurare Il folk horror, che ha in The Wicker Man di Robin Hardy uno dei suoi classici, ci ha insegnato a guardare il paesaggio con qualche sospetto. L’isolamento pesa sugli esseri umani, le credenze possono assumere un volto feroce. Una radura, al cinema, sa diventare un posto assai meno ospitale di quanto promettesse la passeggiata. Per il suo secondo lungometraggio dopo La figlia del bosco, Mattia Riccio cerca questa inquietudine nella geografia italiana. Le riprese si sono svolte tra Monte Livata e Jenne, nel Parco Regionale dei Monti Simbruini. È qui che il film fa incontrare le leggende popolari con una memoria che resiste sotto la superficie dei luoghi. «“Sanguara” nasce dal desiderio di confrontarmi con un’idea di paura che appartiene alla nostra storia e ai nostri luoghi», spiega il regista. «Non volevo costruire semplicemente un racconto ambientato nella natura, ma fare in modo che fosse proprio la natura a condizionare la storia e i personaggi». Il bosco diventa così un testimone scomodo: conserva ciò che gli esseri umani hanno lasciato dietro di sé.

Una storia di violenza che interroga il presente Il lancio del teaser arriva a novembre, in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il legame riguarda il cuore del racconto: una sopraffazione lontana nel tempo, le cui dinamiche conservano una familiarità difficile da accettare. È il punto in cui l’antropologia dei protagonisti smette di riguardare soltanto una civiltà scomparsa. «Ci interessava raccontare come certe forme di violenza attraversino il tempo, cambiando contesto ma conservando qualcosa di terribilmente attuale», spiega Riccio. «In “Sanguara” il passato non è soltanto un elemento della storia, ma qualcosa che continua a pesare sul presente». Riccio rivendica così una paura che lasci spazio all’immaginazione: «Abbiamo scelto il folk horror perché ci permette di affrontare temi profondamente umani attraverso la suggestione, il mistero e la paura, senza dover necessariamente mostrare o spiegare tutto». Il soprannaturale diventa un modo per avvicinare una violenza che conosciamo anche senza credere ai fantasmi.