Dal Nulla, la recensione del folk thriller sardo di Joe Juanne Piras

Il film, esordio nel lungometraggio del sardo Joe Juanne Piras (classe 1987, originario di Fluminimaggiore, già autore di Dalia, passato al Sarajevo Film Festival), si apre con la voce della protagonista che legge il suo libro, Yana e la maledizione di Erchitu. C'è una bambina sola nel bosco, il vento che le sussurra di un'ombra in agguato, un respiro che non dovrebbe esserci, un devoratore di sogni che ghermisce le sue prede in silenzio. Ma c'è anche una scintilla stretta al petto, piccola e fragile, eppure abbastanza forte da non spegnersi. Bruno Bettelheim, nel suo Il mondo incantato, sosteneva che le fiabe servono ai bambini per dare un nome e un volto alle paure che non sanno dire. Le favole di Sara funzionano allo stesso modo, solo che la bambina impaurita è lei, e i lupi hanno smesso da tempo di essere metafore (Cappuccetto Rosso, del resto, non è soltanto una storia per bambini).

A riportarla nell'isola è una notizia: Alice, l'amica di sempre, è stata trovata impiccata nel bosco. Prima di morire le aveva lasciato in segreteria un messaggio accorato, una richiesta di perdono che suona come un epitaffio: «nessun dio permetterebbe tutto questo male». Nello stesso bosco, intanto, è scomparsa Giorgia, sette anni, figlia del sindaco. Ospite di Pietro (Giuseppe Boy), il padre di Alice, convinto che qualcuno abbia spinto la figlia a togliersi la vita, Sara comincia a scavare, mentre l'ispettore Ivan Toller (Riccardo Lai) guida le ricerche e scopre che in quella valle i bambini spariscono da anni. «Questa è una zona strana», gli fanno notare. Ed è un eufemismo degno di Twin Peaks, dove pure tutti sapevano tutto e nessuno diceva niente.