Il canto della foresta, cosa sapere del documentario poetico nei boschi da oggi al cinemaCinema
Introduzione
Dopo La pantera delle nevi, Vincent Munier torna a raccontare la natura selvaggia con Il canto della foresta, un documentario ambientato nei boschi dei Vosgi, nel cuore della Francia. È qui che il fotografo e regista è cresciuto e ha imparato a osservare gli animali insieme al padre Michel, naturalista ed ecologista. Ora quello stesso sapere passa a una nuova generazione, attraverso Simon, il figlio di Vincent. Tre uomini, tre sguardi e un unico legame con il mondo naturale diventano così il cuore di un film costruito sull’attesa, sul silenzio e sulla capacità di meravigliarsi.
Il documentario accompagna i tre protagonisti tra cervi, volpi, linci, gufi e altri animali che popolano la foresta, alla ricerca anche di una presenza particolarmente importante per la famiglia Munier: il gallo cedrone, uccello raro e schivo che per decenni ha rappresentato una sorta di maestro dell’appostamento. Il canto della foresta arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Wanted Cinema.
Quello che devi sapere
La trama de Il canto della foresta
Al centro del film Il canto della foresta c’è il ritorno di Vincent Munier nei luoghi della sua infanzia. Dopo il viaggio negli altopiani tibetani raccontato in La pantera delle nevi, il regista sceglie questa volta di rimanere vicino a casa e di immergersi nelle foreste dei Vosgi, gli stessi boschi nei quali il padre Michel gli ha insegnato a conoscere la fauna selvatica.
L'esplorazione diventa anche un viaggio attraverso la memoria e la trasmissione familiare. Vincent accompagna infatti il figlio Simon, mostrando a sua volta ciò che ha imparato dal padre. L'appostamento, l'attesa e l'ascolto diventano strumenti per entrare in relazione con un ambiente nel quale la presenza degli animali spesso si percepisce prima ancora di essere vista.
Tre generazioni nella foresta
Michel, Vincent e Simon, al centro del documentario Il canto della foresta, rappresentano tre generazioni unite dalla stessa fascinazione per la natura, ma anche tre modi differenti di rapportarsi a essa. Michel ha dedicato la propria vita all'osservazione e alla difesa degli ambienti naturali dei Vosgi; Vincent ha trasformato quella lezione in un percorso professionale attraverso la fotografia e il cinema; Simon riceve ora un'eredità che non deve necessariamente tradursi nella ripetizione delle scelte di padre e nonno.
Il documentario racconta infatti la trasmissione non come un obbligo, ma come un'apertura verso il mondo. Simon, durante le riprese, aveva dodici anni e coltivava interessi differenti da quelli della sua famiglia, tra architettura, teatro e scenografia. La sua presenza permette quindi al film di interrogarsi anche su cosa significhi trasmettere una passione senza imporre un destino.
Il gallo cedrone, simbolo del documentario
Tra gli animali incontrati durante il viaggio raccontato in Il canto della foresta, il gallo cedrone occupa un posto speciale. Per la famiglia Munier non è soltanto una delle specie che abitano la foresta, ma una presenza che ha accompagnato per decenni la vita di Michel e dello stesso Vincent.
La sua ricerca ha richiesto lunghi appostamenti e un'estrema capacità di pazienza e ascolto. Nel film, il gallo cedrone assume così quasi il ruolo di un personaggio, diventando il simbolo di un modo di osservare la natura fatto di silenzio, immobilità e attesa.
La fragilità degli ecosistemi
La presenza del gallo cedrone introduce nel documentario Il canto della foresta anche il tema della fragilità degli ecosistemi. Nel corso dei decenni la specie è progressivamente diminuita fino a scomparire dal massiccio dei Vosgi. Il film collega questa trasformazione a diversi fattori, tra cui il riscaldamento climatico, la gestione sempre più industriale delle foreste e l'aumento del disturbo provocato dalle attività umane.
La scomparsa dell'animale diventa quindi per Munier un segnale più ampio sulla condizione della foresta. Il documentario invita a considerarla non come uno sfondo per le attività umane o come una semplice riserva di risorse, ma come un sistema complesso nel quale ogni elemento contribuisce all'equilibrio dell'insieme.
Il suono e il silenzio della foresta
Uno degli elementi centrali di Il canto della foresta è il rapporto con il suono. Il documentario non si limita infatti a mostrare gli animali, ma cerca di restituire allo spettatore l'esperienza dell'appostamento, quando un richiamo o un fruscio possono annunciare la presenza di una creatura prima ancora che questa compaia davanti alla macchina da presa.
Per questo il lavoro è stato realizzato senza ricostruzioni e con un uso minimo di effetti sonori. I versi degli animali e i rumori del bosco sono stati registrati direttamente sul campo, anche attraverso microfoni lasciati per giorni nella foresta. Il risultato nasce da un lavoro costruito nel corso di anni di osservazione e da migliaia di ore trascorse negli appostamenti.
Vincent Munier, dal cinema alla fotografia naturalistica
Vincent Munier è il regista e protagonista del documentario Il canto della foresta. Fotografo naturalista francese, ha costruito il proprio lavoro intorno all'osservazione della fauna selvatica e alla ricerca di un rapporto non invasivo con gli animali.
Dopo La pantera delle nevi, ambientato negli altopiani tibetani, Munier cambia scenario ma non approccio. Questa volta non sceglie una destinazione remota: torna nella foresta che lo ha formato, trasformando il film in un racconto personale e familiare oltre che naturalistico.
Michel e Simon Munier
Accanto a Vincent, nel documentario Il canto della foresta ci sono il padre Michel e il figlio Simon. Michel, naturalista ed ecologista, ha trascorso decenni impegnato nell'osservazione della fauna e nella difesa delle foreste dei Vosgi. Il suo rapporto con la natura ha avuto un'influenza decisiva sulla formazione del figlio.
Simon rappresenta invece la generazione successiva. Il film segue il suo incontro con un patrimonio di conoscenze che appartiene alla storia della famiglia, lasciandogli però la libertà di costruire il proprio percorso.