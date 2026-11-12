Introduzione

Dopo La pantera delle nevi, Vincent Munier torna a raccontare la natura selvaggia con Il canto della foresta, un documentario ambientato nei boschi dei Vosgi, nel cuore della Francia. È qui che il fotografo e regista è cresciuto e ha imparato a osservare gli animali insieme al padre Michel, naturalista ed ecologista. Ora quello stesso sapere passa a una nuova generazione, attraverso Simon, il figlio di Vincent. Tre uomini, tre sguardi e un unico legame con il mondo naturale diventano così il cuore di un film costruito sull’attesa, sul silenzio e sulla capacità di meravigliarsi.

Il documentario accompagna i tre protagonisti tra cervi, volpi, linci, gufi e altri animali che popolano la foresta, alla ricerca anche di una presenza particolarmente importante per la famiglia Munier: il gallo cedrone, uccello raro e schivo che per decenni ha rappresentato una sorta di maestro dell’appostamento. Il canto della foresta arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Wanted Cinema.