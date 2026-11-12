Introduzione
Arriva nelle sale italiane Look Back, il nuovo film diretto, sceneggiato e montato da Hirokazu Kore-eda e tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto.
Il regista giapponese porta sul grande schermo in versione live action una storia di amicizia, crescita e passione per il disegno, seguendo il rapporto tra due ragazze molto diverse tra loro ma unite da un talento comune e dal desiderio di raccontare attraverso i manga.
Al centro della vicenda ci sono Fujino e Kyomoto, due giovani aspiranti disegnatrici che si incontrano durante gli anni della scuola elementare. La loro rivalità iniziale si trasforma progressivamente in un legame profondo e in una collaborazione artistica destinata a cambiare la vita di entrambe. Il film, prodotto in Giappone e della durata di 100 minuti, arriva nei cinema italiani il 12 novembre 2026, distribuito da Lucky Red e BiM Distribuzione.
Quello che devi sapere
La trama di Look Back
Il film Look Back racconta la storia di Fujino e Kyomoto, due ragazze che condividono la passione per il disegno, ma frequentano la scuola in modo diverso. Fujino è una studentessa estroversa e sicura del proprio talento, mentre Kyomoto non frequenta regolarmente le lezioni e lavora da casa ai suoi disegni.
Le due non si conoscono direttamente, ma Fujino considera Kyomoto una possibile rivale. Quando il maestro le chiede di consegnarle a casa il certificato di diploma alla fine della quinta elementare, Fujino si trova per la prima volta faccia a faccia con la ragazza che aveva immaginato come una temibile concorrente.
L'incontro prende però una direzione inattesa. Kyomoto si rivela infatti una grande ammiratrice di Fujino, arrivando a considerarla una sorta di maestra. Da quel momento nasce un'amicizia che accompagna entrambe nella crescita e nella loro evoluzione come disegnatrici di manga.
Due ragazze, due modi di vivere l'arte
In Look Back, Fujino e Kyomoto hanno personalità molto diverse. Fujino è solare, impulsiva, competitiva e ricca di idee. Il suo talento è accompagnato anche da una forte ambizione e dal desiderio di ottenere risultati concreti attraverso il proprio lavoro.
Kyomoto è invece introversa e timida, con difficoltà nei rapporti con gli altri. Trascorre molto tempo nella propria stanza, dedicandosi al disegno e cercando continuamente di migliorarsi. Le due ragazze finiscono così per completarsi: l'una spinge l'altra a uscire dalla propria dimensione, mentre entrambe trovano nell'altra una fonte di stimolo e di ispirazione.
La loro collaborazione artistica diventa progressivamente il centro della loro vita e permette a entrambe di sviluppare il proprio talento.
L'amicizia al centro del film
Look Back racconta soprattutto il valore di un incontro. Fujino e Kyomoto si influenzano reciprocamente e il loro rapporto diventa determinante per il percorso artistico e personale di entrambe.
Il disegno rappresenta per le due protagoniste molto più di una semplice attività creativa: è uno strumento attraverso il quale esprimere emozioni, costruire un'identità e dare forma alle proprie storie. Il film riflette così anche sul potere della creazione artistica e sulla capacità delle storie di diventare una fonte di gioia e, nei momenti più difficili, una forma di sostegno.
Dal manga di Tatsuki Fujimoto al film
Il film Look Back è l'adattamento live action del manga Look Back, pubblicato da Tatsuki Fujimoto nel 2021. L'opera era già stata trasformata in un film anime nel 2024.
Kore-eda ha raccontato di essere rimasto colpito dal manga dopo averne visto la copertina in un'edicola della stazione di Shinagawa. La particolare immagine della protagonista ritratta di spalle lo aveva incuriosito, spingendolo a leggere l'opera e a riconoscervi una forte intensità personale. Quando nel 2025 gli è stato proposto di realizzarne un adattamento live action, il regista ha accettato dopo aver ricevuto anche l'approvazione dello stesso Fujimoto.
Il cast di Look Back
A interpretare le due protagoniste del film Look Back sono Natsuki Deguchi e Aju Makita, già entrambe dirette da Kore-eda nella serie Makanai. Deguchi interpreta Ayumu Fujino, mentre Makita veste i panni di Kyomoto.
Le versioni bambine delle due protagoniste sono interpretate da Furi Nanase e Rokka Okada. Nel cast figurano inoltre Masaki Suda nel ruolo di Maeda, Kankurō Kudō in quello di Tamai, Kayo Noro come Akari Fujino, Ryō Ikeda nei panni di Hitoshi Fujino, Miyu Sasaki come Megumi Fujino e Maho Yamada nel ruolo di Manabe.
Per prepararsi ai rispettivi ruoli, Natsuki Deguchi e Aju Makita si sono esercitate per quattro mesi nel disegno dei manga. Le due attrici erano già state protagoniste di Makanai, serie Netflix diretta dallo stesso Kore-eda.
Le riprese in Giappone
Kore-eda ha scelto di girare Look Back in pellicola 35 millimetri. Le riprese si sono svolte a Nikaho, nella prefettura di Akita, città natale di Tatsuki Fujimoto. Il set ha coinvolto anche circa 300 abitanti del luogo come comparse.
La lavorazione è stata distribuita nelle diverse stagioni dell'anno: le scene invernali e primaverili sono state girate tra febbraio e maggio 2025, quelle estive a luglio e quelle autunnali a novembre. La post-produzione si è invece svolta tra dicembre 2025 e giugno 2026.
La presentazione alla Mostra di Venezia
Look Back è stato presentato in anteprima il 7 settembre 2026 in concorso all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film è stato successivamente distribuito nelle sale giapponesi dall'11 settembre 2026, prima dell'arrivo nei cinema italiani.
Alla Mostra il film ha ottenuto il Premio CinemaSarà, il Premio SIGNIS e il Premio UNIMED, oltre a essere stato in concorso per il Leone d'oro.