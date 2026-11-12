In Look Back, Fujino e Kyomoto hanno personalità molto diverse. Fujino è solare, impulsiva, competitiva e ricca di idee. Il suo talento è accompagnato anche da una forte ambizione e dal desiderio di ottenere risultati concreti attraverso il proprio lavoro.

Kyomoto è invece introversa e timida, con difficoltà nei rapporti con gli altri. Trascorre molto tempo nella propria stanza, dedicandosi al disegno e cercando continuamente di migliorarsi. Le due ragazze finiscono così per completarsi: l'una spinge l'altra a uscire dalla propria dimensione, mentre entrambe trovano nell'altra una fonte di stimolo e di ispirazione.

La loro collaborazione artistica diventa progressivamente il centro della loro vita e permette a entrambe di sviluppare il proprio talento.

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