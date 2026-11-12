Introduzione
Dal 12 novembre arriva al cinema Come rapinare una banca, il nuovo film di David Leitch, il regista di Atomic Blonde, Bullet Train e The Fall Guy. Nicholas Hoult guida una banda di rapinatori con maschere da animali che trasmette online le proprie rapine e redistribuisce il bottino, braccata da un veterano dell'FBI (John C. Reilly) e da una geniale hacker ai domiciliari (Zoë Kravitz). Con Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz, il film parte come un'adrenalinica commedia action, tra schermi di smartphone che tracimano dal grande schermo, e si trasforma in un dramma sociale sul debito, la sanità negata e il sogno americano in frantumi. LA RECENSIONE
Quello che devi sapere
Brecht, Benjamin e una maschera da lupo comprata su Etsy
«Che cos'è lo scasso di una banca a paragone della fondazione di una banca?» Così si interroga Mackie Messer nel finale dell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, datata 1928. Una domanda che torna a risuonare, tra notifiche e dirette social, in Come rapinare una banca, il nuovo film di David Leitch con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz e John C. Reilly, da oggi al cinema. Da quasi un secolo, d'altra parte, quell'interrogativo aleggia sui caveau del mondo come l'odore di polvere da sparo a colpo concluso (senza che alcun consiglio di amministrazione abbia mai avuto il buon gusto di metterlo all'ordine del giorno). Nel frattempo, però, i ladri hanno aggiornato il curriculum. Addio piede di porco e calze di nylon calate sul viso, addio buchi nel muro che, come nei Soliti ignoti di Mario Monicelli, sbucano in cucina anziché nella cassaforte e finiscono in gloria davanti a un piatto di pasta e ceci. Oggi per svaligiare una filiale servono un ring light, una connessione in fibra e, soprattutto, una community. Sicché i contenuti diventano più potenti delle armi da fuoco. Soprattutto se condivisi da centinaia di migliaia di follower. Soprattutto se autentici. Tutorial per cancellare le tracce di DNA dalla scena del crimine, maschere da animali acquistate su Etsy, droni che volteggiano sopra gli sportelli come avvoltoi digitali: ecco l'arte di rapinare nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, per dirla parafrasando Walter Benjamin.
E l'autenticità, si sa, abita tra coloro che non hanno più niente da perdere. Come i componenti della banda messa in scena da Leitch, regista che il mestiere lo ha imparato prendendo pugni e cadendo dai tetti per conto terzi (è stato a lungo stuntman, controfigura tra gli altri di Brad Pitt), prima di co-dirigere senza firma il primo John Wick insieme a Chad Stahelski e di inanellare Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train e The Fall Guy. A una collezione di generi rovesciati come calzini mancava soltanto il colpo grosso. Adesso la refurtiva è al completo.
Il Lupo di Pittsburgh e la sua banda, Robin Hood con lo smartphone
Siamo a Pittsburgh, città dell'acciaio dove i salari, a differenza delle travi, si piegano con estrema facilità. Ryan (Nicholas Hoult), per tutti il Lupo, conduce uno show online dal titolo inequivocabile: insegnare ai follower come derubare le banche che derubano loro. Lui porta il muso del lupo, i complici altri musi di un piccolo zoo clandestino. C'è Emi (Anna Sawai, l'indimenticabile Mariko di Shōgun), che sta al volante durante le fughe e orchestra ogni colpo, inventando diversivi per tenere impegnate le forze dell'ordine. C'è Vince (Pete Davidson), ex soldato tornato dall'Afghanistan e abbandonato a sé stesso dall'assistenza sanitaria per i veterani. E c'è Hugo (Rhenzy Feliz), smanettone che confeziona i video e tiene in vita il canale. Il bottino, poi, prende letteralmente il volo: banconote lanciate a cassieri e clienti, donazioni a scuole, chiese e ospedali. La foresta di Sherwood si è trasferita su YouTube e questo branco, a differenza del lupo delle fiabe, ha deciso di sbranare soltanto chi ha le fauci più grandi (con tanto di omaggio dichiarato a Point Break, dove al posto delle maschere degli ex presidenti americani ci sono quelle degli animali).
Curioso destino, quello di Nicholas Hoult. In The Order di Justin Kurzel svaligiava banche per finanziare il fanatismo suprematista; qui le rapina per redistribuire la ricchezza, e da lupo cattivo si fa imbonitore carismatico, capace di trasformare la rabbia in intrattenimento. Sulle sue tracce si muovono John West (John C. Reilly), agente dell'FBI alla vigilia della pensione, ostinato come un segugio d'altri tempi e deciso a non chiudere la carriera con un fallimento, e Reagan (Zoë Kravitz), docente della Carnegie Mellon confinata ai domiciliari per una condanna per hacking. Lei vive di junk food e in compagnia di una cavia chiamata Morpheus (nella versione originale a doppiare il roditore è lo stesso Leitch, cameo improvvisato per mancanza di tempo in sala di missaggio) e in cambio della fedina pulita mette a disposizione un software di tracciamento dal nome irriferibile, nato per stanare un ex fidanzato moroso. A completare il bestiario, Christian Slater nei panni di un banchiere arrogante, padrone della Vitality Trust, colosso del credito edificato su prestiti predatori
Dalla commedia action al dramma sociale, la maschera e il volto
Il film comincia come un'adrenalinica commedia action, con schermi di cellulari e computer che tracimano dal grande schermo, grafiche pop-up, like e commenti che sfrecciano come proiettili. Per distinguere i due mondi Leitch ha scelto due grammatiche visive. Le rapine sono state girate da una seconda unità di stuntman mascherati, ribattezzata «unità YouTube», armata di videocamere digitali prosumer, droni e Insta360; la vita privata dei personaggi, invece, è impressa su pellicola 35 millimetri. Da una parte la maschera, dall'altra il volto, per prendere in prestito il titolo del grottesco di Luigi Chiarelli. Il tutto in appena quaranta giorni di riprese, meno della metà degli ottantasei di The Fall Guy, e con un protagonista che si era rotto il legamento crociato giocando a basket poco prima del primo ciak (la scazzottata nel garage, comunque, è quasi tutta farina del suo sacco).
Poi, piano piano, la festa si incrina. Il debito studentesco, i lavori da freelance sottopagati, le spese mediche che divorano i risparmi di una vita: dietro le maschere affiorano ferite che nessuna diretta può ricucire, e la commedia cede il passo al dramma, fino a eventi tragici. Lo scarto è brusco, quasi un cambio di pelle, ma è proprio lì che il film trova la sua ragion d'essere. D'altronde, come insegnava Hirokazu Kore-eda in Un affare di famiglia, Palma d'oro a Cannes nel 2018, il furto può diventare l'ultima grammatica rimasta a chi è stato escluso dal discorso comune. E Pete Davidson, abbandonata la smorfia del comico, sa dare a quella grammatica un accento dolente.
Quel pomeriggio di un giorno da cani, ma in diretta streaming
Nel 1975, in Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet, Al Pacino rapinava una banca di Brooklyn e, assediato dalla polizia, scopriva che la folla accalcata fuori dalla filiale tifava per lui. Bastava gridare «Attica!», evocando la rivolta del carcere di Attica soffocata nel sangue nel settembre 1971, perché il marciapiede si trasformasse in una piazza e le telecamere dei telegiornali in un palcoscenico. Mezzo secolo più tardi, dopo le tute rosse e le maschere di Dalí della Casa di carta, Leitch porta quel cortocircuito tra crimine, spettacolo e consenso popolare nell'epoca dello streaming: il rapinatore non ha più bisogno delle troupe televisive, perché la troupe è lui.
Sulle note di Sherpa degli Angine de Poitrine e di Karma Police dei Radiohead, ballata livida e paranoica che accompagna una delle scene più struggenti, si consuma la vendetta, tra lo slogan «eat the rich» e il grido di battaglia «Who's Hungry?». Tant'è che alla fine quelle immagini di rivolta nelle strade attorno al quartier generale della Vitality Trust, che riportano alla memoria gli accampamenti di Occupy Wall Street del 2011, hanno il sapore della cronaca. Paradosso non da poco, trattandosi di un film anticapitalista prodotto da Amazon MGM Studios, braccio cinematografico di uno dei colossi più ricchi del pianeta. Leitch, in un'intervista a The Hollywood Reporter, giura di non aver mai ricevuto pressioni dallo studio e precisa di non voler certo spingere il pubblico a svaligiare banche, semmai a darsi da fare: aiutare un amico, impegnarsi nel volontariato, andare a votare. Il sogno americano, insomma, va in frantumi, ma qualcuno prova ancora a raccoglierne i cocci.
Se fosse un cocktaile
Se fosse un cocktail
Se Come rapinare una banca fosse un cocktail sarebbe un Who's Hungry?, omaggio alla Whiskey Rebellion che nel 1794 infiammò proprio la Pennsylvania occidentale, quando i distillatori delle campagne attorno a Pittsburgh si ribellarono alla tassa federale sui superalcolici. In un tumbler basso con un unico grande cubo di ghiaccio si versano 4,5 cl di rye whiskey, 1,5 cl di Cynar, amaro come una rata che non si riesce a pagare, 1 cl di sciroppo di miele e due dash di Angostura. Si mescola con calma, da professionisti del colpo perfetto, e si completa con una scorza d'arancia fiammata sopra il bicchiere: un piccolo fumogeno aromatico, giusto il tempo di far perdere le proprie tracce. Da sorseggiare con la maschera abbassata, ripensando alla domanda di Mackie Messer. Perché, in fondo, nessuno ha mai girato un tutorial su come fondarla, una banca.