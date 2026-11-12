«Che cos'è lo scasso di una banca a paragone della fondazione di una banca?» Così si interroga Mackie Messer nel finale dell'Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, datata 1928. Una domanda che torna a risuonare, tra notifiche e dirette social, in Come rapinare una banca, il nuovo film di David Leitch con Nicholas Hoult, Zoë Kravitz e John C. Reilly, da oggi al cinema. Da quasi un secolo, d'altra parte, quell'interrogativo aleggia sui caveau del mondo come l'odore di polvere da sparo a colpo concluso (senza che alcun consiglio di amministrazione abbia mai avuto il buon gusto di metterlo all'ordine del giorno). Nel frattempo, però, i ladri hanno aggiornato il curriculum. Addio piede di porco e calze di nylon calate sul viso, addio buchi nel muro che, come nei Soliti ignoti di Mario Monicelli, sbucano in cucina anziché nella cassaforte e finiscono in gloria davanti a un piatto di pasta e ceci. Oggi per svaligiare una filiale servono un ring light, una connessione in fibra e, soprattutto, una community. Sicché i contenuti diventano più potenti delle armi da fuoco. Soprattutto se condivisi da centinaia di migliaia di follower. Soprattutto se autentici. Tutorial per cancellare le tracce di DNA dalla scena del crimine, maschere da animali acquistate su Etsy, droni che volteggiano sopra gli sportelli come avvoltoi digitali: ecco l'arte di rapinare nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, per dirla parafrasando Walter Benjamin.

E l'autenticità, si sa, abita tra coloro che non hanno più niente da perdere. Come i componenti della banda messa in scena da Leitch, regista che il mestiere lo ha imparato prendendo pugni e cadendo dai tetti per conto terzi (è stato a lungo stuntman, controfigura tra gli altri di Brad Pitt), prima di co-dirigere senza firma il primo John Wick insieme a Chad Stahelski e di inanellare Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train e The Fall Guy. A una collezione di generi rovesciati come calzini mancava soltanto il colpo grosso. Adesso la refurtiva è al completo.