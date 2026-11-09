Ambientata nel 1977, otto anni dopo gli eventi del film C’era una volta a...Hollywood (2019) di Quentin Tarantino (invece ambientato nel 1969), la pellicola Le nuove disavventure di Cliff Booth segna il ritorno dello stuntman protagonista Cliff Booth , che in una Hollywood ormai molto diversa ha abbandonato le acrobazie per diventare un “risolutore di problemi” per gli Studios. La sua curiosità si accende con una telefonata dell’agente di talenti Karen Crosby (Elizabeth Debicki), che lo contatta per conto del suo cliente Charlie Peters (Scott Caan), una star televisiva celebre per eseguire personalmente i propri stunt. L’interesse di Cliff cresce quando conosce le altre persone intorno a lui, dalla moglie Toni (Carla Gugino), all’ex campione di football diventato star del cinema Roderick “Hot Rod” Harrison (Yahya Abdul-Mateen II), fino ai fratelli gangster Verdusco (Matt Groove e JB Tadena) che seminano il caos per la città, in un intreccio di omicidi, ricatti, furti ed estorsioni a Los Angeles. Il cast include anche Peter Weller, Holt McCallany e Timothy Olyphant nel ruolo di James Stacy. I produttori sono Ceán Chaffin e Brad Pitt. Erik Messerschmidt è il direttore della fotografia.

PERCHÈ QUENTIN TARANTINO NON DIRIGERÀ IL SEQUEL

In un’intervista rilasciata nel 2025 al podcast The Church of Tarantino, Quentin Tarantino aveva spiegato la ragione per la quale non avrebbe diretto il sequel del film C’era una volta a...Hollywood. Il regista ha infatti intenzione di ritirarsi dopo aver realizzato 10 film. C’era una volta a...Hollywood è il nono della sua carriera. “Adoro questa sceneggiatura, ma sto ancora percorrendo la stessa strada che ho già percorso”, aveva detto. “Mi ha un po’ demoralizzato. Per quest’ultimo film, devo non sapere cosa sto facendo. Devo trovarmi in un territorio inesplorato”. Tuttavia, “credo che io e David Fincher siamo i due migliori registi. Quindi, il fatto che David Fincher voglia effettivamente adattare una mia opera, per me, dimostra un livello di serietà nei confronti del mio lavoro che credo debba essere preso in considerazione”. In un’intervista alla rivista Empire, il regista aveva anche rivelato che “[Brad Pitt] è stato quello che ho sentito di aver davvero deluso non accettando il ruolo. Mi sono sentito in colpa per questo”. L’attore, che nel 2020 ha vinto il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista proprio per il ruolo dello stuntman hollywoodiano Cliff Booth nel film C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, era infatti desideroso di proseguire la storia del personaggio.