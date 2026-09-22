The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, trailer del film con Pitt

Il divo torna a interpretare Cliff Booth nel nuovo film scritto da Quentin Tarantino e diretto da Fincher. La storia riparte nel 1977, otto anni dopo C’era una volta a… Hollywood. Il film arriverà prima nelle sale IMAX e poi su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Brad Pitt torna a interpretare Cliff Booth nel nuovo film scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, di cui è uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo). La storia riparte nel 1977, otto anni dopo C’era una volta a… Hollywood. Il film arriverà prima nelle sale IMAX e poi su Netflix.

Cliff Booth torna così a Hollywood, ma il mondo che trova al suo rientro è molto diverso da quello che aveva lasciato. Il nuovo trailer di The Further Mis-Adventures of Cliff Booth mostra Pitt nuovamente nei panni dello stuntman protagonista di C’era una volta a… Hollywood, il film del 2019 diretto da Tarantino e vincitore di due Oscar.

Questa volta, però, dietro la macchina da presa non c’è il regista di Pulp Fiction ma un altro grande nome cult: è David Fincher a dirigere qui, partendo comunque da una sceneggiatura firmata dallo stesso Tarantino. La storia porta il personaggio in una Los Angeles attraversata da nuovi intrighi, criminalità e giochi di potere.

Una Hollywood più oscura

Nel nuovo capitolo, la dimensione fiabesca del precedente film lascia spazio a una storia dai toni più criminali. Cliff non è più l'uomo indispensabile di una Hollywood minacciata dalla violenza della famiglia Manson, ma continua a essere chiamato quando c'è qualche problema da risolvere.

Lo stuntman si mantiene lavorando anche come barista e proiezionista, ma la sua attività principale resta quella di "risolutore". Grazie alle sue capacità e ai suoi metodi spesso poco ortodossi, viene coinvolto in una vicenda che ruota attorno a un celebre attore televisivo.

Un nuovo incarico

A contattarlo è Karen Crosby, un'agente interpretata da Elizabeth Debicki. La donna gli chiede di occuparsi di una situazione legata al suo cliente Charlie Peters, una star della televisione interpretata da Scott Caan, noto anche per eseguire personalmente le proprie scene d'azione.

Attorno all'attore si muove una rete di personaggi che rende la situazione sempre più complicata. Ci sono la moglie Toni, interpretata da Carla Gugino, e Roderick «Hot Rod» Harrison, ex campione di football diventato attore e interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Sullo sfondo compaiono anche due fratelli legati alla criminalità, interpretati da Matt Groove e JB Tadena.

Dal racconto fantastico al noir

Il nuovo film sembra quindi spostare il tono rispetto a C’era una volta a… Hollywood. Se il precedente capitolo mescolava cinema, fantasia e storia alternativa, questa volta Fincher e Tarantino costruiscono una vicenda più vicina al poliziesco, tra omicidi, ricatti, furti ed estorsioni.

Cliff Booth rimane però il punto di collegamento tra le due storie. Il personaggio conserva il suo modo diretto di affrontare le situazioni e quella capacità di muoversi ai margini della legalità che lo aveva reso uno degli elementi più imprevedibili del film del 2019.

Il cast

Accanto a Brad Pitt, il film riunisce un cast composto da Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian.

Il progetto rappresenta inoltre una nuova collaborazione tra Fincher e Netflix. Il regista ha già realizzato per la piattaforma Mank e The Killer, oltre ad aver lavorato alla serie Mindhunter.

Prima al cinema, poi su Netflix

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth arriverà inizialmente sul grande schermo. Il film sarà distribuito in esclusiva nelle sale IMAX a livello internazionale per due settimane, a partire dal 25 novembre 2026.

Successivamente sarà disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 23 dicembre 2026, portando sulla piattaforma il nuovo capitolo dedicato al personaggio interpretato da Brad Pitt.