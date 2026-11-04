La storica interprete del bersaglio di Ghostface ha fornito un importante aggiornamento sul prossimo film del franchise, attualmente in fase di sviluppo con la sceneggiatura delle sorelle Zuckerman Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Scream 8 si farà, ma non è questa la notizia del giorno, dal momento che la produzione era stata confermata già la scorsa primavera.

La novità è la conferma della presenza di Neve Campbell, giunta proprio dall'attrice canadese che ad AP, in un'intervista, ha rilasciato l'elenco dei suoi prossimi progetti, tra cui spicca proprio il nuovo capitolo dell'iconico franchise che quest'anno compie trent'anni.

Sidney Prescott, dunque, tornerà sullo schermo e nella storia e non era scontato. Campbell non ha preso parte a tutti i film di Scream: ha saltato il capitolo 6, del 2023, per rientrare in quello uscito al cinema lo scorso febbraio, Scream 7, premiato al box office come il titolo più redditizio dell'intero franchise.

Sidney Prescott ci sarà Neve Campbell ha nominato chiaramente Scream 8 tra i suoi prossimi progetti, visibilmente sorridente al microfono dell'intervistatore (il video è riportato in basso in questo articolo) ma ha prontamente aggiunto che del film non può dire davvero altro, dal momemto che il lungometraggio è in fase di sviluppo.

Scream 8 è un film targato Spyglass e Paramount, che hanno incaricato le sorelle Lilla e Nora Zuckerman, sceneggiatrici, produttrici e showrunner di diversi film e molte serie televisive, tra cui Poker Face, Suits e Fringe, di occuparsi della scrittura del copione.

Tutto è ancora top secret e con dettagli importanti da definire, a partire dal nome del regista che, secondo alcuni, potrebbe essere una donna, dal momento che per la prima volta le autrici del copione sono donne.

Appare chiaro, comunque, che per Paramount e Spyglass il prossimo film della saga è un progetto di punta, dal momento che Scream 7 ha incassato oltre duecento milioni di dollari al box office internazionale, una cifra che supera di gran lunga i costi di produzione e che mette il titolo in cima a tutti quelli della saga in termini di guadagni. Vedi anche I 60 migliori cattivi della Storia del Cinema. FOTO

Il film in produzione (e in attesa della scelta di un regista) I fan, a questo punto, sono ancora più incuriositi delle possibili direzioni della nuova trama.

In Scream 7 Sidney Prescott, iconica final girl della saga fin da Scream del 1996, rientra nella storia come Sidney Evans, una donna che si è messa alle spalle gli omicidi di Woodsboro e, faticosamente, ha costruito la sua famiglia di donna sposata con un agente di polizia di Pine Grove, Mark Evans, e madre di Tatum, una giovane ragazza che diventa il nuovo bersaglio di Ghostface, proprio come lo era stata lei quando era poco più di un'adolescente.

Il ruolo di Sidney è fondamentale in Scream 7 e i fan della saga hanno giudicato la sua presenza il valore aggiunto di una pellicola riuscita, con una sua autonomia, ben più di un semplice sequel di una saga longeva.

Il fatto che Sidney Prescott sia un personaggio della nuova sceneggiatura fa pensare alla possibilità di altri ritorni dal franchise, a partire da Isabel May e Joel McHale, Tatum e Mark Evans.

In Scream 7 erano tornati altri storici volti della saga, come Courteney Cox e Matthew Lillard.

Cox, che ha fatto parte anche lei della saga fin dall'inizio si è candidata come regista della pellicola, del resto, ha detto a Deadline qualche mese fa, nessuno ne sa più di lei, a parte Wes Craven, storico co-creatore della saga insieme a Kevin Williamson.

