Moonsong, Emma Thompson e Josh Hartnett nel film con Elle Fanning

Hartnett vestirà i panni di Big Bill Gaston, un facoltoso esponente dell’alta società con cui Brown ebbe una relazione sentimentale. Thompson si unisce a un cast che comprende anche Sally Hawkins, Danny Huston, Robert Aramayo e Chloe Pirrie.

La vita della scrittrice nella New York degli anni Trenta

Ambientato nella New York degli anni Trenta, il film racconterà gli inizi della carriera di Brown e la scoperta della sua particolare sensibilità nella scrittura per l’infanzia.

La narrazione intreccerà il percorso creativo dell’autrice con la sua vita privata, segnata da relazioni complesse, tra cui quelle con Gaston e Michael Strange.

Brown è conosciuta soprattutto per Goodnight Moon, The Runaway Bunny e Little Fur Family. I suoi libri hanno venduto complessivamente circa 300 milioni di copie e sono stati tradotti in oltre 25 lingue.