Moonsong, Emma Thompson e Josh Hartnett nel film con Elle Fanning

I due attori si uniscono a Elle Fanning e Julianne Moore in Moonsong: A Life in Seven Verses, il biopic diretto da Rebecca Miller sulla scrittrice per l’infanzia Margaret Wise Brown. Le riprese inizieranno a maggio 2027
Emma Thompson e Josh Hartnett entrano nel cast di Moonsong: A Life in Seven Verses, il film diretto da Rebecca Miller dedicato alla vita di Margaret Wise Brown, autrice di alcuni dei libri per bambini più celebri della letteratura americana.
I due attori si aggiungono a Elle Fanning, che interpreterà la scrittrice, e Julianne Moore, già annunciata nel ruolo della poetessa Michael Strange.
Hartnett vestirà i panni di Big Bill Gaston, un facoltoso esponente dell’alta società con cui Brown ebbe una relazione sentimentale. Thompson si unisce a un cast che comprende anche Sally Hawkins, Danny Huston, Robert Aramayo e Chloe Pirrie.
La vita della scrittrice nella New York degli anni Trenta
Ambientato nella New York degli anni Trenta, il film racconterà gli inizi della carriera di Brown e la scoperta della sua particolare sensibilità nella scrittura per l’infanzia.
La narrazione intreccerà il percorso creativo dell’autrice con la sua vita privata, segnata da relazioni complesse, tra cui quelle con Gaston e Michael Strange.
Brown è conosciuta soprattutto per Goodnight Moon, The Runaway Bunny e Little Fur Family. I suoi libri hanno venduto complessivamente circa 300 milioni di copie e sono stati tradotti in oltre 25 lingue.
Approfondimento
Moonsong, Emma Thompson e Josh Hartnett entrano nel cast
Un film ispirato alla biografia di Margaret Wise Brown
La sceneggiatura del film Moonsong si basa sulla biografia Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon, scritta da Leonard S. Marcus. Rebecca Miller ha descritto la protagonista come una figura ricca di contrasti: capace di conservare uno sguardo infantile e, al tempo stesso, di diventare una protagonista del mercato editoriale, libera nelle scelte personali ma vulnerabile nelle relazioni sentimentali.
La fotografia sarà curata da Jarin Blaschke, mentre i costumi saranno affidati a Malgosia Turzanska e la scenografia a Kim Jennings. Martin Scorsese figura tra i produttori esecutivi. La produzione è firmata da Round Films, con Damon Cardasis e Rebecca Miller.
Le riprese sono previste a partire da maggio 2027. The Veterans si occuperà delle vendite internazionali, mentre CAA Media Finance seguirà i diritti per il mercato statunitense.
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