HOFF 2026, tutti i vincitori: miglior film What the Tide Dragged In

Il cinema francese porta a casa quattro riconoscimenti, divisi equamente tra due cortometraggi che fanno entrambi doppietta. Liberté, égalité, fraternité, appunto.

Even the Moon Will Bleed di Rémy Barbe e Stef Meyer si aggiudica il Best Short Film e l'AHIFF Award, assegnati da giurie differenti. Lungo le coste della Francia settentrionale si incontrano Raphaël, un serial killer solitario e tormentato, e Lucie, una misteriosa donna cieca sull'orlo del suicidio. Un assassino e una donna che non può vederlo: il film intreccia inquietudine, solitudine e poesia, e la ricerca di un legame umano assume contorni via via più oscuri. Anche qui, si noti, c'è il mare. A HOFF, quest'anno, si è respirato parecchio salmastro.

Romance Post-Mortem di Tinam Bordage conquista invece il Creator Award e il Critic Award. Una donna si risveglia sepolta viva in un luogo sotterraneo, senza ricordare come ci sia arrivata, e nell'oscurità scopre il cadavere della sua migliore amica. Edgar Allan Poe, che nel 1844 dedicò a questo terrore un racconto intero, La sepoltura prematura, lo considerava il più spaventoso tra gli estremi toccati in sorte ai mortali. Bordage ne ricava una premessa claustrofobica che tiene insieme paura, morte e affetti, e un titolo che è già un ossimoro: perché l'amore, si sa, sopravvive a tutto, persino alla bara. Per trasparenza nei confronti del lettore: della giuria del Critic Award faceva parte anche chi scrive, insieme a Emanuele Di Nicola e Flavia Orsini.