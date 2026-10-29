Le riprese partono il 20 giugno 1975 in piazza Margana, a due passi dal Campidoglio, e si chiudono ad agosto. Lì, in un angolo defilato, si trova il portone di casa Pellicci, assediato da Spartaco Er Ventresca, creditore con le mani «che paiono du' tritacarni». Nella vicina piazza d'Aracoeli c'è il Gran Caffè Roma di Gabriella. Tutte le corse, comprese quelle ambientate ad Agnano e a Cesena, sono girate all'ippodromo di Tor di Valle. La stazione di Napoli è in realtà Roma Termini, l'hotel dove Mandrake si spaccia per il driver Jean-Louis Rossini è il Westin Excelsior di via Veneto, l'ospedale dei medicinali sottratti è il Fatebenefratelli sull'isola Tiberina.

Leggenda vuole che, per far guardare agli attori tutti nello stesso punto durante una corsa, Infascelli si sia messo a correre per la pista con un bastone e una bandiera, cavallo umano a beneficio della macchina da presa. Roma, in fondo, non è uno sfondo ma la quarta protagonista, come Parigi per Truffaut o New York per Woody Allen. Soltanto più scalcinata.