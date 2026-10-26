Il festival non ha una sede fisica, ma ha un'anima con le radici ben piantate nella terra rossa del Salento. HOFF è creato e organizzato da NetBridge Agency, agenzia di marketing e comunicazione fondata dal salentino Francesco Schirosi, che del festival è anche direttore. Al suo fianco, come co-direttore e responsabile della componente culturale e divulgativa, c'è Tommaso Vignoli di CineDistopic.

E la Puglia, si sa, con l'orrore ha una dimestichezza antica. Basti pensare al tarantismo, che l'antropologo Ernesto de Martino indagò nel 1961 in La terra del rimorso, studiandone la dimensione simbolica: crisi attribuite al morso della taranta, affrontate attraverso musica, danza e rituali intrecciati alla devozione per san Paolo. Corpi che si contorcono e si trasformano al ritmo della pizzica, in un intreccio di credenza e rito che David Cronenberg avrebbe forse invidiato.

Non stupisce, quindi, che tra HOFF e l'AHIFF, l'Apulia Horror International Film Festival, sia nata un'alleanza strategica per promuovere il cinema di genere e i nuovi talenti dell'horror internazionale. Un'intesa che si legge nel programma: l'AHIFF Award è uno dei sette riconoscimenti ufficiali, assegnato da Andrea Cavalera e Francesco Corchia, e proprio Cavalera, direttore del festival pugliese, condurrà la serata finale insieme a Schirosi e Vignoli.