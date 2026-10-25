Il Concorso internazionale schiera dieci lungometraggi e ventisei corti tra fantasy, fantascienza, soprannaturale e generi che un genere non ce l'hanno, e se ne vantano. Si sprofonda nel buio pesto di The Ones Who Grieve del francese Quarxx (già autore di Pandemonium), in programma giovedì 29 alle 18.30: un gotico in costume ambientato nella campagna europea di fine Ottocento, dove un morbo chiamato «Velo nero» si mangia la ragione e la fede di un padre padrone si rivela più crudele della malattia. Altro che famiglia del Mulino Bianco. Dal Paese Basco arriva The Night di Paul Urkijo (venerdì 30 alle 18), regista che con Errementari e Irati ha scavato nel folklore della sua terra come un archeologo con il gusto del macabro. Dalla Spagna, in coproduzione con il Portogallo, giunge anche Decorado (giovedì 29 alle 20.45), il nuovo film d'animazione di Alberto Vázquez, il papà di quei teneri orsacchiotti assassini di Unicorn Wars.

Ma è volgendo lo sguardo a Oriente che il festival tira fuori le unghie, e pure i denti. Dalla Thailandia piomba God Skin di Paween Purijitpanya (martedì 27 alle 18.30), action picchiaduro dove le ossa scricchiolano come grissini e dove Bruce Lee, con il suo «be water, my friend», si sentirebbe a casa. Dall'Indonesia arriva la satira anticapitalista Sleep No More di Edwin (mercoledì 28 alle 20.45), il regista che nel 2021 si portò a casa il Pardo d'oro di Locarno con Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash, titolo che da solo vale il prezzo del biglietto (che peraltro non c'è). Poche ore prima, mercoledì 28 alle 18.30, tocca a Niko di Julien Birban Levy, fantasy agrodolce che segna il debutto da protagonista di Tiffany Young, voce delle leggendarie Girls' Generation: il K-pop che si smarrisce nel bosco dei fratelli Grimm, e chissà se il lupo cattivo saprà ballare in sincrono. Chiude la parata, venerdì 30 subito dopo la premiazione, il punk sgangherato del cileno Matapanki di Diego 'Mapache' Fuentes, con supereroi improbabili e creste ossigenate pronti a fare la pelle al presidente degli Stati Uniti. Altro che God Save the Queen. Presto nelle sale italiane con Minerva Pictures.

The Ones Who Grieve