Introduzione

La Gradiva è il film d’esordio alla regia di un lungometraggio di Marine Atlan, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Jensen. Presentato alla 79ª edizione del Festival di Cannes, ha conquistato il Grand Prix della Settimana internazionale della critica ed è arrivato nelle sale italiane il 12 novembre 2026.

Un viaggio scolastico in Italia, tra le rovine di Pompei e le strade di Napoli, diventa il punto di partenza per un racconto di formazione attraversato da desideri, fantasie e inquietudini adolescenziali. La Gradiva prende liberamente spunto dalla novella omonima di Wilhelm Jensen, pubblicata nel 1903, e trasforma il viaggio di un gruppo di studenti francesi in un'esperienza destinata a cambiare gli equilibri all'interno della classe.