Introduzione
La Gradiva è il film d’esordio alla regia di un lungometraggio di Marine Atlan, liberamente ispirato alla novella di Wilhelm Jensen. Presentato alla 79ª edizione del Festival di Cannes, ha conquistato il Grand Prix della Settimana internazionale della critica ed è arrivato nelle sale italiane il 12 novembre 2026.
Un viaggio scolastico in Italia, tra le rovine di Pompei e le strade di Napoli, diventa il punto di partenza per un racconto di formazione attraversato da desideri, fantasie e inquietudini adolescenziali. La Gradiva prende liberamente spunto dalla novella omonima di Wilhelm Jensen, pubblicata nel 1903, e trasforma il viaggio di un gruppo di studenti francesi in un'esperienza destinata a cambiare gli equilibri all'interno della classe.
Quello che devi sapere
La trama
Il film La Gradiva racconta la storia di una classe di liceali francesi che arriva in Italia per visitare Napoli e Pompei. A guidare gli studenti è Madame Mercier, la loro professoressa di latino, che li accompagna alla scoperta delle rovine della città antica e dei calchi delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.
Il viaggio, però, assume progressivamente una dimensione diversa da quella iniziale. Tra i ragazzi emergono desideri e fantasie sessuali sempre più intensi, mentre le dinamiche all'interno del gruppo diventano più complesse. L'esperienza italiana porta così alla luce tensioni che finiscono per provocare una frattura irreversibile.
Il cast
Nel film La Gradiva, nel ruolo della professoressa Madame Mercier c'è Antonia Buresi. Nel gruppo degli studenti figurano Colas Quignard nel ruolo di Lillo, Suzanne Gerin come Suzanne, Mitia Capellier-Audat nei panni di James, Rouge Isaac come Amaury e Hadya Fofana nel ruolo di Angela.
Completano il cast Lou-Ann Le Glorennec, Chamathka Warahena, Cherazade Hammedi, Camille Ménard-Harnish, Gustave Tersiguel, Mathéo De Carlo, Alma Polgar, Mariam Bouras, Léonilde Moucheroud, Emmanuelle Lafon, Lila Latronche, Anna Heckel, Romaïssa Taleb, Djimo Salim Nassokho, Kessy Mendy e Youssef Ben Hadj Amor.
L'esordio di Marine Atlan
La Gradiva rappresenta il debutto di Marine Atlan alla regia di un lungometraggio. La cineasta ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anne Brouillet, mentre la fotografia è stata curata dalla stessa Atlan con Pierre Mazoyer.
Il film nasce da una coproduzione franco-italiana che coinvolge Les Films du Poisson, BiBi Film e Arte France Cinéma. Tra i produttori figurano Inès Daïen Dasi e Angelo Barbagallo.
Le riprese in Italia
Il film La Gradiva è stato girato quasi interamente in Italia. Le riprese si sono svolte nell'arco di sei settimane, tra aprile e maggio 2025, coinvolgendo una troupe composta da professionisti italiani e francesi.
Tra le principali location figurano Napoli, Pompei, Portici e Torre del Greco. Il territorio campano diventa così parte integrante del racconto, con le rovine archeologiche e il paesaggio vesuviano a fare da sfondo alla storia degli adolescenti.
Il successo al Festival di Cannes
La Gradiva è stato presentato in anteprima alla Settimana internazionale della critica della 79ª edizione del Festival di Cannes. Il film ha conquistato il Grand Prix della sezione, ottenendo inoltre una candidatura alla Queer Palm e alla Caméra d'or per la migliore opera prima.
Il riconoscimento ha contribuito a portare l'esordio di Marine Atlan all'attenzione della critica internazionale. Il film ha poi ottenuto quattro candidature ai Gotham Awards.
L'accoglienza della critica
Anche le recensioni hanno accolto positivamente il film La Gradiva. La pellicola ha raggiunto il 93% di gradimento su Rotten Tomatoes, con una valutazione media di 9,20 su 10 basata su 30 recensioni. Su Metacritic ha invece ottenuto 98 su 100 sulla base di 10 recensioni.
Il critico del Guardian Peter Bradshaw ha assegnato al film il massimo dei voti, soffermandosi in particolare sulle scene in cui la professoressa Mercier affronta e spiega alcuni concetti ai suoi studenti.
Quando esce in Italia
Dopo l'uscita nelle sale francesi, avvenuta il 21 ottobre 2026 con distribuzione Tandem, La Gradiva è arrivato nei cinema italiani il 12 novembre 2026.
In Italia il film è distribuito da Fandango.