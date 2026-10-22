Wildwood - I segreti del bosco proibito è prodotto da Laika e Fathom Entertainment. La fotografia è firmata da Caleb Deschanel, il montaggio da Christopher Murrie-Green, mentre la scenografia è curata da Nelson Lowry. I costumi sono opera di Deborah Cook.

La colonna sonora è composta da Dario Marianelli, autore delle musiche di altri film Laika, tra cui Boxtrolls - Le scatole magiche e Kubo e la spada magica. La lavorazione si è svolta nello studio di Laika a Portland, città in cui è ambientata la storia.

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