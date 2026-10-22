Wildwood – I segreti del bosco proibito, cosa sapere del film d'animazione da oggi in salaCinema
Introduzione
Una foresta misteriosa, creature fantastiche e una missione che porterà due ragazzi oltre i confini del mondo conosciuto: Wildwood - I segreti del bosco proibito è il film d'animazione diretto da Travis Knight, che torna a esplorare territori immaginari popolati da personaggi straordinari.
Al centro della storia ci sono Prue McKeel, dodicenne determinata a salvare il fratellino, e il compagno di classe Curtis Mehlberg, coinvolto con lei in un'avventura in un bosco magico vicino a Portland. Prodotto da Laika e Fathom Entertainment, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Colin Meloy, illustrato da Carson Ellis, e arriva nelle sale italiane a partire da oggi, 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Wildwood - I segreti del bosco proibito, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Wildwood - I segreti del bosco proibito racconta la storia di Prue McKeel, una ragazzina che ha dodici anni quando la sua vita cambia improvvisamente: il fratellino Mac viene rapito da alcuni corvi guidati da una misteriosa donna di nome Alexandra. Per ritrovarlo, la ragazza si avventura insieme al compagno di scuola Curtis Mehlberg in una foresta nascosta nei pressi di Portland, un luogo incantato in cui le regole del mondo ordinario sembrano non valere più.
Il bosco si rivela un territorio popolato da creature insolite e figure enigmatiche, nel quale i due ragazzi devono affrontare pericoli e ostacoli per raggiungere il loro obiettivo. La ricerca di Mac diventa così un viaggio di formazione, che mette alla prova il coraggio di Prue e Curtis e li costringe a confrontarsi con una realtà molto più vasta e imprevedibile di quella che conoscevano.
La regia di Travis Knight
Alla regia del film Wildwood - I segreti del bosco proibito c'è Travis Knight, già legato al mondo dell'animazione e al cinema fantastico. Con questa pellicola, il regista porta sullo schermo un universo narrativo caratterizzato da ambientazioni elaborate, personaggi fantastici e sequenze d'avventura.
Il progetto è stato descritto dallo stesso Knight come uno dei più ambiziosi mai realizzati da Laika. La produzione ha richiesto la creazione di 136 set e 231 pupazzi, con un lavoro che combina animazione in stop-motion, stampa tridimensionale ed effetti visivi.
Dal romanzo di Colin Meloy
Il film Wildwood - I segreti del bosco proibito è tratto da Wildwood, romanzo pubblicato nel 2011 da Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis. Laika aveva manifestato l'intenzione di adattare il libro già poche settimane dopo la sua uscita, prima di annunciare ufficialmente il progetto nel 2021.
La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, che traduce sullo schermo il mondo immaginario del romanzo, costruito attorno a una foresta misteriosa e a un'avventura in cui il legame familiare si intreccia con la scoperta di luoghi e personaggi straordinari.
Il cast vocale originale
Il film Wildwood - I segreti del bosco proibito presenta un cast vocale internazionale. Peyton Elizabeth Lee presta la voce a Prue McKeel, mentre Jacob Tremblay interpreta Curtis Mehlberg. Carey Mulligan dà voce ad Alexandra e Mahershala Ali al Re Bandito, Brendan.
Nel cast figurano anche Richard E. Grant nel ruolo di Owl Rex, Awkwafina in quello di Septima, Angela Bassett come il Generale, Jake Johnson nei panni del signor McKeel e Charlie Day in quelli di Dmitri. Tra gli altri interpreti vocali ci sono Amandla Stenberg, Tom Waits, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Jemaine Clement e Len Cariou.
Il doppiaggio italiano
Nella versione italiana del film Wildwood - I segreti del bosco proibito, Arianna Craviotto presta la voce a Prue McKeel e Andrea Fratoni a Curtis Mehlberg.
Eva Padoan doppia Alexandra, Alberto Angrisano interpreta il Re Bandito e Emanuela Rossi dà voce al Generale.
La produzione e la colonna sonora
Wildwood - I segreti del bosco proibito è prodotto da Laika e Fathom Entertainment. La fotografia è firmata da Caleb Deschanel, il montaggio da Christopher Murrie-Green, mentre la scenografia è curata da Nelson Lowry. I costumi sono opera di Deborah Cook.
La colonna sonora è composta da Dario Marianelli, autore delle musiche di altri film Laika, tra cui Boxtrolls - Le scatole magiche e Kubo e la spada magica. La lavorazione si è svolta nello studio di Laika a Portland, città in cui è ambientata la storia.
La presentazione ad Alice nella città
In Italia, Wildwood - I segreti del bosco proibito è stato presentato il 14 ottobre 2026 ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.
Il film è stato scelto come evento speciale fuori concorso e come titolo d'apertura della manifestazione.
Quando esce Wildwood - I segreti del bosco proibito
Il film d'animazione Wildwood - I segreti del bosco proibito arriva nelle sale italiane giovedì 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures.
Diretto da Travis Knight, appartiene ai generi animazione, fantasy e avventura e ha una durata indicata di 132 minuti.