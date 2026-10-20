Quinta Brunson, creatrice e protagonista di Abbott Elementary, ha dato qualche anticipazione sul film dedicato a Betty Boop, che sta sviluppando e in cui interpreterà la celebre diva dei cartoni animati. Il progetto è ancora in lavorazione. Secondo l’attrice, però, non sarà un semplice adattamento: racconterà anche un’intera stagione dell’animazione americana
Betty Boop, star degli anni Trenta con abito rosso e ricciolini neri, si prepara a tornare al cinema. Non accadeva da quasi un secolo, che fosse protagonista di un lungometraggio. Ospite di Good Morning America, Quinta Brunson ha raccontato a che punto è il film. Ha spiegato di non poter ancora entrare nei dettagli, ma ha lasciato intendere che il pubblico deve prepararsi a qualcosa di inatteso.
“Una storia che nessuno si aspetta”
L’attrice ha confermato di essere ancora in piena fase di sviluppo e di stare lavorando a quello che ha definito “un film davvero incredibile”. Sulla trama è rimasta vaga, ma ha indicato una direzione precisa: “Penso che la storia sarà diversa da qualsiasi cosa ci si possa aspettare. Non parlerà solo di Betty, ma di un’intera epoca dell’animazione”.
La conduttrice Robin Roberts le ha chiesto che cosa l’abbia spinta verso questo personaggio. Brunson ha risposto che a colpirla è stata soprattutto la nascita della diva disegnata: “Onestamente è stata la storia della sua creazione. Non è affatto semplice, e illumina molto più di quanto si possa immaginare della storia americana”.
Betty e il suo creatore
Il progetto era stato annunciato a maggio.
Secondo la sinossi diffusa allora, il film ripercorrerà le origini e l’evoluzione della star dei cartoon dal punto di vista del suo autore. Al centro ci sarà il rapporto tra l’artista e la sua creatura, insieme alle pressioni creative e commerciali di chi doveva costruire una delle prime icone dell’animazione mondiale, proprio mentre quel personaggio cominciava a vivere di vita propria.
Mark Fleischer si era detto entusiasta dell’idea: “Quando Quinta mi ha proposto il concetto unico di un film sul rapporto tra mio nonno e la sua creazione, sono rimasto senza fiato”. Brunson, dal canto suo, aveva definito Betty uno dei personaggi animati più amati del Paese, ma ancora curiosamente di nicchia. Aveva aggiunto: “Mi interessa sempre interpretare ruoli lontani da me. Credo sia il sogno di ogni attore”.
Un’icona che fa ancora discutere
La scelta di Brunson ha acceso il dibattito online. Accanto a molti fan entusiasti, che hanno notato anche una certa somiglianza tra l’attrice e il personaggio, non sono mancate polemiche e commenti ostili. Sullo sfondo c’è anche una questione storica che il film potrebbe toccare. Da tempo si discute di quanto la figura di Betty debba a Baby Esther, cantante jazz afroamericana degli anni Venti. Il riferimento di Brunson a un lato poco conosciuto della storia americana fa pensare che il racconto potrebbe andare proprio in questa direzione.
Non è la prima volta che Betty viene riportata al presente. Negli ultimi anni è stata protagonista di un musical a Broadway e già nel 2014 si era parlato di un film prodotto da Simon Cowell, poi mai realizzato. Questa volta il progetto sembra puntare su qualcosa di più ambizioso di una semplice operazione nostalgia. Tuttavia, non ci sono ancora né una data di uscita né un calendario di produzione.