Quinta Brunson, creatrice e protagonista di Abbott Elementary, ha dato qualche anticipazione sul film dedicato a Betty Boop, che sta sviluppando e in cui interpreterà la celebre diva dei cartoni animati. Il progetto è ancora in lavorazione. Secondo l’attrice, però, non sarà un semplice adattamento: racconterà anche un’intera stagione dell’animazione americana

Betty Boop, star degli anni Trenta con abito rosso e ricciolini neri, si prepara a tornare al cinema. Non accadeva da quasi un secolo, che fosse protagonista di un lungometraggio. Ospite di Good Morning America, Quinta Brunson ha raccontato a che punto è il film. Ha spiegato di non poter ancora entrare nei dettagli, ma ha lasciato intendere che il pubblico deve prepararsi a qualcosa di inatteso.

“Una storia che nessuno si aspetta”

L’attrice ha confermato di essere ancora in piena fase di sviluppo e di stare lavorando a quello che ha definito “un film davvero incredibile”. Sulla trama è rimasta vaga, ma ha indicato una direzione precisa: “Penso che la storia sarà diversa da qualsiasi cosa ci si possa aspettare. Non parlerà solo di Betty, ma di un’intera epoca dell’animazione”.

La conduttrice Robin Roberts le ha chiesto che cosa l’abbia spinta verso questo personaggio. Brunson ha risposto che a colpirla è stata soprattutto la nascita della diva disegnata: “Onestamente è stata la storia della sua creazione. Non è affatto semplice, e illumina molto più di quanto si possa immaginare della storia americana”.